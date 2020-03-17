Минздрав: За прошедшие сутки ни одного случая коронавируса в Беларуси не было зафиксировано 14 17.03.2020, 10:58

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ВЛАДИМИР КАРАНИК

ФОТО: TUT.BY

Министр Караник сделал странное заявление.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что за сутки ни одного нового случая коронавируса в стране не было зафиксировано, сообщает пресс-служба Минздрава.

«За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты», - заявил глава Минздрава.

В то же время по информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, 17 марта в стране зарегистрированы 80 881 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 179 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 16 марта, за пределами Китая выявлены 86 434 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 13 874 новых случая. Всего носители инфекции обнаружены в 151 стране и территории (плюс 4 за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончался 3388 человек (плюс 848 за сутки).