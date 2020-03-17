Генпрокурором Украины впервые стала женщина 1 17.03.2020, 11:18

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Ирина Венедиктова

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру, предложенную Зеленским.

Такое решение поддержали 269 нардепов, сообщает «Новое время».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента кандидатуру Ирины Венедиктовой на пост главы Офиса генпрокурора. На данный момент она занимает должность врио директора Госбюро расследований.

5 марта Рада выразила недоверие и отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Перед голосованием Ирина Венедиктова пообещала не продавать уголовные дела.

«Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их. Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми», — сказала она во время выступления в Верховной Раде.

Венедиктова также пообещала прокурорам восстановить мощную государственную институцию и строить работу прокуратуры в соответствии с международными стандартами.