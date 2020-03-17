Единственное лекарство Лукашенко 25 Андрей Исаков

17.03.2020, 11:24

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Раньше срабатывало. Поможет ли сейчас?

Сегодня Беларусь в сложной ситуации, на грани катастрофы. Речь идет не только об экономическом кризисе, но, в первую очередь, о реальной угрозе жизни и здоровью людей. Мы знаем, кто в этом виноват, но об этом потом. Сейчас главный вопрос – что делать дальше?

Посмотрим на цивилизованные страны. Там предпринимают все возможные меры для помощи гражданам, для обеспечения их комфорта даже в условиях карантина и ограничений. Где-то сокращают налоги, где-то повышают и даже устанавливают пособия, где-то предлагают бесплатные продукты питания и медикаменты. Например, сенатор Республиканской партии США Митт Ромни предложил раздать всем гражданам страны по 1000 долларов для борьбы с коронавирусом.

Но Беларусь - не «где-то», в Беларуси все иначе.

Для диктатора не важен комфорт белорусов и тем более ему плевать на их здоровье и финансы. Нужно как-то удержать сгнивший трон, провести выборы в условиях, когда рушится не только экономика, но и собственный рейтинг. Соответствующие шаги Лукашенко сделал – снизил цены на плодово-ягодные вина. Если еще недавно «чернила» стоили 4-6 рублей, сейчас их можно купить за 2 с мелочью. Мало того, на вчерашнем заседании правительства еще и совет дал: «водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус».

Карантин? Нет, не слыхали. Дешевый алкоголь. Это единственное, лекарство, которое он в состоянии предложить.

Надеется, что люди меньше будут думать о зарплате и собственной безопасности. Раньше срабатывало. Поможет ли сейчас?

Андрей Исаков, «Европейская Беларусь»