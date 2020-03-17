Минобразования пускает ситуацию с коронавирусом на самотек 1 17.03.2020, 11:47

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Решать проблему предложено самим учебным заведениям.

Министерство образования Беларуси оставляет на усмотрение вузов, какие именно меры необходимо принять для недопущения распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Людмила Высоцкая, пишет сайт svaboda.org.

«Мы рекомендовали скорректировать учебный процесс, а вузы пусть сами решают, как минимизировать контакты, оставляя в расписании самые необходимые занятия», - отметила Высоцкая.

Так Минобразования прокомментировало временную отмену до 6 апреля в некоторых высших учебных заведений лекций, других занятий с количеством студентов более 60 человек, а также занятий по физкультуре. Накануне эту информацию подтвердили преподаватели и студенты трех вузов.

15 марта Минобразования сообщило, что в учебный процесс вузов вносятся изменения: им рекомендовано «скорректировать лекционные занятия и использовать другие формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные», а также ограничить проведение научных и культурно-массовых мероприятий, ограничить доступ посторонних в студенческих общежитиях.

В то же время в министерстве не рекомендовали полностью отменять занятия. «Во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс», - говорилось в сообщении.

На данный момент в Беларуси зарегистрировано 36 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. На эпидемиологической и медицинском контроле находятся более 2,5 тысячи человек, на данный момент у них нет признаков инфекции.