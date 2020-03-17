Леонид Судаленко помог выиграть компенсацию морального вреда в $21 тысячу 2 17.03.2020, 12:24

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Леонид Судаленко

Правозащитник помог восстановить справедливость.

2 марта суд Советского района Минска взыскал 50 000 руб. морального вреда в пользу сына погибшего в ДТП работника мозырского филиала ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» Александра Земецкого - Кирилла. Сумма взысканной компенсации в этой страшной аварии, в которой погибли двое и еще шесть рабочих получили серьезные увечья, выросла до 455 000 руб. (свыше 200 тыс.$), сообщает «Гомельская весна».

Напомним, бригада рабочих из восьми человек в сентябре 2018 года возвращалась из Островца, где работала на стройке АЭС. На 104-м километре трассы Минск - Гомель произошла авария – в машину, которая перевозила рабочих, врезался автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель. В том ДТП погиб и отец Кирилла Земецкого – Александр.

Ранее супруга погибшего монтажника взыскала с предприятия в свою пользу и в пользу несовершеннолетней дочери по 50 тыс. рублей морального вреда. Сын Кирилл из-за пережитого горя только сейчас обратился в суд. Интересы предприятия ответчика в суде представляла Марина Юденко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, которая настаивала на отказе в иске.

Начальник охраны труда треста «Белсантехмонтаж №1» Александр Романович прокомментировал позицию предприятия.

«Наша организация не признает этих исков, ведь на самом деле не было несчастного случая на производстве. Реально признавать людей пострадавшими в несчастном случае, которые оставили место работы и не понятно где получили травмы, увечья, в том числе и смертельные повреждения. Неправомерно».

Представлявший в суде интересы семей погибших и пострадавших в служебной командировке правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко после оглашения вердикта суда заявил, что никакая сумма денег не может вернуть родителям погибших сыновей, женам – мужей, а детям – отцов.

«Однако, сумма компенсации морального вреда позволит поставить несовершеннолетних детей погибших на ноги и помочь немолодым родителям в старости. Вопрос компенсации морального вреда – это не вопрос заработка на крови, как, порой, пытается заявлять наниматель в суде. Это вопрос восстановления справедливости».

Профсоюзный юрист также озвучил данные официальной статистики. Так, каждый год в Беларуси регистрируется 260 смертельных случаев на производстве. В 2019-м году у нас было 252 рабочих дня. Получается, даже чаще, чем каждый день, на рабочем месте гибнет человек.