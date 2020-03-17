«На днях купили BMW X5 — машина в залоге у банка» 17.03.2020, 12:36

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Первые последствия пригона авто из России после обвала рубля.

На прошлой неделе по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара резко вырос на 5,01% и составил 2,3518 рубля. Стоимость российского рубля снизилась на 4,78% (3,1628 бел. руб. за 100 российских), и за доллар предлагали 72-73 рубля. Такое изменение курсов валют было связано с внешними факторами — обесцениванием российкого рубля на фоне рекордного падения цен на нефть. Авторынок одним из первых почувствовал на себе ухудшение экономической ситуации из-за сильной зависимости от валютных колебаний, пишет av.by.

Сразу появились вопросы: возникнет ли покупательский ажиотаж на фоне обвала рубля? И чем это грозит нашему рынку?

Карп ищет, где глубже, а белорус — где дешевле

Для тех, кто помнит 2014 год, когда белорусы массово ввозили подешевевшие машины из России, сегодняшнее положение дел на валютном рынке заставляет задуматься: неужели снова имеет смысл ехать за автомобилем в РФ? Безусловно, в связи с падением российского рубля наши соотечественники стали интересоваться новыми и подержанными транспортными средствами в соседней стране. Однако насколько это выгодно сейчас? Приведем немного расчетов, чтобы сравнить цены с переводом в доллары на некоторые модели машин на рынках России и Беларуси. При подготовке материала по курсу Нацбанка за доллар давали 73,2 рос. руб.

Так, по объявлению на российском ресурсе предлагают Mazda 3 2014 года с АКПП и с пробегом 83 тыс. км за 555 тысяч российских рублей (около $7 430). В Минске стоимость подобной машины с похожим пробегом стартует от $11 000. То есть разбежка в цене довольна велика.

Или возьмем рестайлинговый Opel Astra J 2013 года. В Чебоксарах за него просят 375 тыс. российских (приблизительно $5 200). В Беларуси одну из таких моделей того же года можно купить за $7 150. Разумеется, при расчетах не будем забывать о стоимости утильсбора и тратах на поездку, так что смысл ехать за самой дешевой «Астрой» уже пропадает.

По новым машинам ситуация следующая. Допустим, цены на VW Polo стартуют с отметки 25 890 рублей ($10 924) за базовую версию. В России ценник на Polo начинается от 798 900 рублей, или 10 690 долларов в пересчете по актуальному курсу. Возьмем наиболее дорогие комплектации. К примеру, топовая у соседей стоит от 12 238 долларов. У нас — 31 490 рублей ($13 286). Разница не настолько существенная, чтобы собираться в РФ.

За незабвенный Atlas в Беларуси придется выложить от 35 200 рублей (14 850 долларов) за автомобиль в версии Base. Это передний привод, двухлитровый бензиновый мотор и механическая коробка передач. А что же в России? На сайте официального дилера базовый Atlas предлагают за 15 662 доллара. Это на 880 долларов дороже, чем в Беларуси. Топовая комплектация Luxury с полным приводом, АКПП и 2,4-литровым двигателем обойдется у нас в 20 500 долларов. Тем временем в РФ такая машина стоит чуть более 21 тысячи долларов.

О чем молчат перегонщики на авторынке

На авторынок в Ждановичах, на площадке которого представлены свежие экземпляры из России, мы пришли в субботу с вопросом: повлияет ли нынешнее удешевление российского рубля на автомобильную ситуацию в стране и ждать ли очередного «хапуна»? Местные перегонщики держат нос по ветру и считают, что события 2014 года вряд ли повторятся, так как многие научены прошлым опытом.

— Куда они поедут? Зачем? Какая выгода? Там же не дураки — они тоже подняли цены вслед за обвалом рубля, — эмоционально высказывается мужчина, который занимается продажей авто из России. — Кроме того, посчитайте расходы на дорогу, страховку, утильсбор. В Смоленске уже выстроилась очередь на снятие с учета на три месяца вперед. Да и что станет покупать наша молодежь, чтобы попонтоваться? Porsche Cayenne, Audi, BMW? Проще прийти на рынок и приобрести то, что есть. Машина будет уже подготовлена и вычищена за те же деньги. Вы мне скажите: как может сэкономить человек, который ничего не знает и не понимает? Белорусы хотят дешево, а это значит, что их наверняка обманут и никакой выгоды нет и в помине.

По словам собеседника, он занимается пригоном авто из России «по полному циклу», то есть сам ездит за границу, готовит машины к продаже, переоформляет, а не просто работает по принципу «купи-продай». Те, кто брал транспортные средства еще по прежним курсам, не особо довольны сложившейся ситуацией на валютном рынке. В лучшем случае им удастся реализовать свой товар с наваром 100 долларов, а может, даже в минус. Однако так считают не все.

— Я покупаю «трейдиновые» машины в питерском автосалоне. У нас есть годами наработанные связи и контакты поставщиков, поэтому и цены такие выгодные. Обвал российского рубля нас, перегонщиков, не касается. За этим гонится обычный человек, который надеется всех обмануть, а в итоге обманывает сам себя: он приобретает авто по самой дешевой стоимости, а потом жалуется, что его киданули.

Еще один представитель рынка рассказал, что белорусы сразу же поехали за машинами, как только курс валют в РФ пробил отметку в 75 рублей за доллар.

— Наши умники ринулись за границу, ожидая, что им будет халява, но не задумываясь о последствиях. В первую очередь сейчас напригоняют «двойников», залоговых авто или экземпляров с перебитыми номерами. В такой ажиотаж там, в России, активизируются мошенники, которые впаривают нашим машины либо в плачевном состоянии, либо с юридическими нюансами. Только некоторым белорусам это почему-то невдомек, чужие ошибки ничему не учат. На мой взгляд, масштабы ввоза российских автомобилей окажутся намного скромнее, чем в 2014 году. Настоящего ажиотажа ожидать не стоит, так как закредитованность населения уже велика и свободных денег у людей мало.

— Ерундой они занимаются, — комментирует ситуацию с поездками белорусов в Россию за «халявой» еще один перегонщик. — Люди сами себя «кузьмят». Едут туда, куда никогда не ездили, делают то, что никогда не делали! Думают, что умнее всех. Каждый должен быть на своем месте. Мы рискуем собственными деньгами, а когда машина уже здесь, в Беларуси, ее можно проверить по кредитам, залогам, организовать диагностику на СТО, а не гнаться за сомнительной выгодой. Помните, когда сами едете за границу: дешевое хорошим не бывает! «Убитое» состояние — это самое безобидное, что может быть, тогда как мошенничество в России цветет буйным цветом.

«Хапуна» уже не повторится, ведь русские не такие глупые. И дилеры теперь знают, как действовать в сложившихся обстоятельствах. Сейчас многие из них готовы скорректировать прайс-листы, если ситуация на валютном рынке не улучшится. И частные продавцы подержанных машин тоже помнят события прошлых лет. Либо они перепишут ценники, либо повременят с продажей. Одно из двух — третьего не дано. Кроме того, белорусы едут туда с долларами. Помните, был скачок до 75 рублей за доллар? Ни один коммерческий банк в этот день не давал столько: 68 — это был предел, максимум 69 я нашел в Питере. Там, в России, не лыком шиты. Они меняют доллары по выгодным для себя курсам, а наш человек сидит и считает, что автомобиль обойдется ему значительно дешевле. Сколько ты сэкономишь, учитывая расходы на питание, жилье, дорогу, страховку, утильсбор и прочее? А по итогу машина угнана, в залоге или с «левыми» документами.

Конечно же, немаловажный фактор, который останавливает белорусов от покупки «бэушки» в России, — это страх приобрести автомобиль с криминальным прошлым. Вот вам свежий пример.

— На днях мои знакомые купили «эмку» BMW X5 2018 года. Она обошлась им в $87 300 без учета утильсбора, экономия — 25 тысяч долларов. Пацаны не успели поставить авто на учет, а когда после приобретения проверили его по базе, то узнали о залоге. Оказывается, бывший хозяин из Москвы не оплатил кредит на сумму 3 миллиона российских рублей! Насколько я осведомлен, ребята поедут к нему разбираться.

Тем временем на рынке хватает машин, ранее привезенных из РФ. Особенно Peugeot и Citroen 2011-2012 годов. Например, C4 (2012 год, 1,6 бензин, АКПП) выставлен за $7 999, а рестайлинговая модель 3008 реализуется за 11 350 долларов. Ряды с многочисленными «французами» разбавляют Hyundai i40 2016 года на «автомате», который отдают за $12 900, и Mazda 3 2014 г. в. (1,5 бензин, МКПП) за $10 750.

Почти все они выставлены на площадке без номерных знаков. Как правило, никто не делает пометки «авто из РФ» (тогда как европейские «бэушки» выделяются заграничными номерами издалека). Большинство машин из РФ стоят на белорусском учете, по ним оплачен утильсбор, так как белорусы боятся да и не хотят тратить время, чтобы ехать в Смоленск.

— Кто-то потеряет, кто-то заработает, а через полгода, когда положение стабилизируется, все будет как обычно, — делают прогнозы на рынке. — Падение цен на нефть и рост курса доллара сказались на всем, а не только на авторынке. Я тоже сижу и жду, что произойдет дальше. Машин в стране уже переизбыток, нет рынка сбыта, у людей отсутствуют деньги. Единственное, новые авто в России стоят дешевле даже без этих скачков валютных курсов, так что выгода есть, если вы, конечно, по 73-75 рублей поменяете доллары.

— Нам по барабану, какой будет курс. Да, чуть больше заработаешь. Но рушить цены и демпинговать на рынке не станут. Возможно, кто-то единолично снижает стоимость, так как срочно нужны денежные средства. Всегда пробуют реализовывать подороже, а потом постепенно снижают цену. Спрос на машины из России есть: 5-10 экземпляров за выходные уезжает. Люди уже не беспокоятся, а продавцы готовы торговаться. Как правило, 500 долларов (а могут и тысячу) на оформление сбрасывают всегда. Нынешнее падение рубля — это для тех, кто не наелся после прошлого «хапуна».

Граница с Россией на замке, а цены еще держатся

Специалисты, которые работают на рынке пригона авто из России, говорят, что на прошлой неделе наблюдался ажиотажный спрос.

— Автомобили подешевели на величину, соразмерную падению рубля относительно базовых валют. То есть более чем на 10 процентов, — рассказали нам в одной из столичных компаний, которая занимается подбором и доставкой новых машин из РФ. — Заказывали в основном Skoda. Спрос значительно увеличился, но повторения ситуации 2014 года все равно быть не должно. Российские дилеры на данный момент не подняли цены, однако некоторые из них приостановили продажи до момента, пока не станет понятен окончательный курс, другие — отменили скидки, чтобы нивелировать свои потери.

К примеру, KIA планирует повышать стоимость на 5%. В случае продолжительного ослабления рубля по отношению к евро/доллару цены на новые автомобили непременно вырастут. Больше всех в сложившейся обстановке пострадают те дилеры, которые реализуют экземпляры, произведенные за пределами Таможенного союза. Скорее всего, они первыми и перепишут ценник на свои транспортные средства. Локализованные производители могут немного подождать, так как у них доля импортных комплектующих меньше, но и они со временем пересмотрят свой прайс.

Если вы хотите знать, когда лучше покупать машину, то ответ будет таким: прямо сейчас. Надо ловить момент в первом квартале. За три недели Skoda Octavia в богатой комплектации подешевела почти на 5 тысяч долларов. Повторюсь, если рубль продолжит падение, то повышение стоимости неминуемо. Однако это случится не одномоментно, а будет происходить постепенно. Помимо явного подорожания, возможно увеличение цен на новые автомобили за счет сворачивания дилерских скидок.

Также осталась проблема с постановкой на учет новых машин из РФ, о чем мы рассказывали в прошлом году. Ситуация изменилась, но не в лучшую сторону. Ранее в белорусской ГАИ определили, как регистрировать новые транспортные средства с электронными паспортами. Алгоритм действий такой: собственник автомобиля должен обратиться в АО «Электронный паспорт» (Представительство систем ЭПТС в Беларуси), которое поставит печать на выписке из электронного паспорта. Затем с заверенной копией он может ехать в МРЭО ГАИ и «через руководство в индивидуальном порядке ставить авто на учет». Как обстоят дела сейчас:

— Все дошло до абсурда, когда начали требовать печать чуть ли не завода-изготовителя! В Минске постановка на учет российских машин проходит так: нужно ехать в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, откуда они отправляют запрос, получают ответ и ставят на выписке ЭПТС свою печать. В регионах принимают паспорта с печатью российского дилера. В общем, неопределенность осталась, но самое главное — машины на учет ставят.

«Электронные паспорта в Беларуси — это головная боль». С какой проблемой столкнулись покупатели новых машин из РФ

Однако больше всего всех волнует закрытие границы с Россией из-за карантина в связи с коронавирусом.

— Будем узнавать, как это отразится на перевозках. За прошлую неделю мы заказали почти 15 автомобилей, поэтому клиенты волнуются и пытаются понять, что станет с поставками. Возможно, перевозчиков это не коснется. На выходных они уехали в Россию, а вот вернутся обратно или нет — пока ответить сложно. Надеюсь, что да.

Хорошего мало: продажи начнут падать, рынок будет стагнировать

По мнению председателя правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергея Михневича, ситуация с обвалом российского рубля отразится на белорусском авторынке непосредственным образом:

— Как только российский рубль будет ослабевать по отношению к белорусскому, цены не изменятся. Но это пока российские дилеры не начнут их повышать. Если же российский рубль будет укрепляться, цены поднимутся. Все эти колебания курсов приводят к тому, что рынок замирает: покупатели не спешат с приобретением, а дилеры не могут прогнозировать стоимость в долгосрочной перспективе. Цены на новые автомобили уже выросли, теперь все зависит от дальнейших изменений на валютном рынке. Если производители поднимут стоимость в российских рублях, то это, естественно, отразится на прайсах и белорусских дилеров. Предпосылок для удешевления автомобилей я не вижу. Скорее всего, наоборот. Насколько — покажет время.

Сергей Михневич считает, что ничего хорошего ожидать не стоит: либо продажи начнут падать, либо рынок будет стагнировать. Это пессимистичный сценарий развития событий в связи с изменениями курсов валют.

— В 2014 году Нацбанк пытался удержать курс и большую разницу между российским и белорусским рублем. Предполагаю, что в нынешней ситуации подобного не случится. Тем более что Россия закрыла границы с Беларусью по причине карантина из-за коронавируса, вследствие чего невозможен ввоз автомобилей из-за рубежа, а также сократится число покупок новых машин.

Напомним, ушедший год стал рекордным для белорусских дилеров (было реализовано 64,5 тыс. новеньких машин), однако начало 2020-го не такое радужное, как бы того хотелось.

— В январе рынок упал более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в феврале ситуация стабилизировалась, но в марте мы не прогнозируем рост продаж.

С одной стороны, курс рубля упал, а это значит, что у людей появилась выгода пригнать машины из России, однако многие сходятся во мнении: повторения «хапуна» пятилетней давности ждать не стоит. Во-первых, снизилась покупательская способность, а во-вторых, в случае продолжительного ослабления рубля по отношению к евро/доллару цены на новые автомобили в РФ непременно вырастут. В целом ситуация на рынке сложилась не самая благоприятная: помимо падения ценника на нефть и скачущих курсов валют, в новостях продолжают писать про пандемию коронавируса, а в понедельник сообщили о закрытии границы Беларуси с Россией. Смогут ли те, кто погнался за «сладкой» стоимостью, вернуться обратно домой на автомобиле — пока открытый вопрос.