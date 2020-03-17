Правительство Польши ушло на карантин 17.03.2020, 12:40

Фото: charter97.org

Коронавирус был обнаружен у одного из министров.

Все министры польского правительства работают в карантинном режиме до получения результатов тестов на коронавирус, после того как вирус был обнаружен у министра окружающей среды.

Об этом сообщает rmf24.pl.

«В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михала Вося были приняты меры в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, собравшиеся на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованиям, которым подвергаются все, кто имел контакт с зараженным», - подчеркнул представитель правительства Петр Мюллер.

Результаты тестов должны быть известны сегодня. До тех пор, в течение ближайших часов, министры, собравшиеся на последнем заседании, работают в общепринятом карантинном режиме.

Министр окружающей среды Михал Вось сообщил в понедельник вечером, что после обнаружения в воскресенье коронавируса у работника Государственного лесоводства, с которым он контактировал, он был помещен в карантин и провел обследование; тест дал положительный результат.

«Я чувствую себя хорошо. Спасибо медицинским работникам, выражаю солидарность со всеми заболевшими», - заявил министр.

В Польше на сегодняшний день выявлено 205 случаев коронавирусной инфекции. Умерли пять человек.