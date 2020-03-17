закрыть
17 марта 2020, вторник, 13:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Правительство Польши ушло на карантин

  • 17.03.2020, 12:40
Правительство Польши ушло на карантин
Фото: charter97.org

Коронавирус был обнаружен у одного из министров.

Все министры польского правительства работают в карантинном режиме до получения результатов тестов на коронавирус, после того как вирус был обнаружен у министра окружающей среды.

Об этом сообщает rmf24.pl.

«В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михала Вося были приняты меры в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, собравшиеся на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованиям, которым подвергаются все, кто имел контакт с зараженным», - подчеркнул представитель правительства Петр Мюллер.

Результаты тестов должны быть известны сегодня. До тех пор, в течение ближайших часов, министры, собравшиеся на последнем заседании, работают в общепринятом карантинном режиме.

Министр окружающей среды Михал Вось сообщил в понедельник вечером, что после обнаружения в воскресенье коронавируса у работника Государственного лесоводства, с которым он контактировал, он был помещен в карантин и провел обследование; тест дал положительный результат.

«Я чувствую себя хорошо. Спасибо медицинским работникам, выражаю солидарность со всеми заболевшими», - заявил министр.

В Польше на сегодняшний день выявлено 205 случаев коронавирусной инфекции. Умерли пять человек.


популярное за неделю

Мнение

Эта власть себя изжила
Эта власть себя изжила Виктор Горбачев
Коронавирус: незаметные герои среди нас
Коронавирус: незаметные герои среди нас Наталья Радина
Преступное бездействие царька
Преступное бездействие царька Виктор Говоровский
«Молчание приведет к катастрофе»
«Молчание приведет к катастрофе» Михаил Колтович