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Карантин в белорусском хоккее продлился один день

  • 17.03.2020, 12:45
Карантин в белорусском хоккее продлился один день

ФХБ возобновляет все детско-юношеские соревнования.

Федерация хоккея Беларуси, накануне объявившая о приостановлении детско-юношеских соревнований в связи с рекомендацией Министерства здравоохранения и решениями Министерства спорта и туризма, а также управлений спорта и туризма облисполкомов, информирует об их возобновлении с сегодняшнего дня, 17 марта, пишет hockey.by.

Это касается матчей Открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров и юношей, а также республиканских соревнований среди юношей.

Напомним, из-за коронавируса остановила сезон даже НХЛ.


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