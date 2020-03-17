Карантин в белорусском хоккее продлился один день 17.03.2020, 12:45

ФХБ возобновляет все детско-юношеские соревнования.

Федерация хоккея Беларуси, накануне объявившая о приостановлении детско-юношеских соревнований в связи с рекомендацией Министерства здравоохранения и решениями Министерства спорта и туризма, а также управлений спорта и туризма облисполкомов, информирует об их возобновлении с сегодняшнего дня, 17 марта, пишет hockey.by.

Это касается матчей Открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров и юношей, а также республиканских соревнований среди юношей.

Напомним, из-за коронавируса остановила сезон даже НХЛ.