«Четверо суток не спал»: как белорусские дальнобойщики прорываются через закрытые границы 1 17.03.2020, 13:07

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История современного анабасиса.

Коронавирус стал настоящим бедствием. Границы закрыты: если не белорусские, то для белорусов, многие страны уже объявили чрезвычайное положение, напряжение возрастает с каждым днем. Можно только посочувствовать нашим соотечественникам, которые в этой ситуации оказались за рубежом и отчаянно пытаются найти любую возможность вернуться домой. Так четверо белорусских дальнобойщиков застряли в Германии: польская граница закрыта, пути нет, пишет onliner.by.

Долгая дорога домой

Их четверо сейчас: Павел, Владимир, Сергей, Дмитрий. С ними двое коллег-дальнобойщиков из Украины. Каждый отработал в Европе не один месяц, каждый очень хочет домой.

Павел рассказал корреспонденту Onliner, что работать уехал еще в самом начале января. Тревожные новости в то время приходили только из Китая, в Европе было относительно спокойно. Затем несколько месяцев работы. Дальнобойщики проезжали тысячи и тысячи километров, выполняя свою работу, а новый вирус уже проник в Старый Свет.

— Я был и в Италии, когда там обстановка уже ухудшилась. Трудно сказать, какие меры они там принимали: на одну фирму приезжаешь — все в масках, перчатках, из кабины не выпускают, говорят об угрозе вируса, сами все выгружают-загружают. Прибываешь в другую компанию — там ничего особенного не происходит, все без масок.

В прошлую субботу, 14 марта, наших дальнобойщиков во Франции сменили коллеги. Они уехали на грузовиках работать дальше, а шесть человек — четверо белорусов и двое украинцев — сели в микроавтобус и направились в сторону дома. Прежде еще нужно было заехать в Литву, в офис работодателя: сдать отчеты о проделанной работе, получить расчет.

Кордон

— Мы поехали через Бельгию, Голландию, Германию в направлении Литвы. В 5 утра в воскресенье были на границе Германии и Польши, — рассказал корреспонденту Onliner Павел.

На границе ситуация сложная. С немецкой и с польской стороны за порядком следит полиция. Выстроилась многочасовая очередь из тех, кто хотел пересечь границу.

— Теперь на каждом переходе стоит полиция с обеих сторон, медицинский персонал в химзащите, палатки. Измеряют температуру у всех. Тем, кого пропускают, дают анкеты заполнять: там личные данные, конечный адрес — все, чтобы с человеком можно было связаться в случае необходимости.

Несколько часов в очереди — и шокирующая новость: въезд в Польшу гражданам Беларуси и Украины запрещен, граница закрыта.

— Своих они пропускают, грузовики через границу тоже идут, но в основном опять же польские. А нам нет и все! Мы спрашиваем, как быть, а поляки пожимают плечами, мол, это не их ответственность, они выполняют приказ. И повторяют: граница закрыта.

Дальнобойщики, было дело, свернули с широкой трассы на второстепенные и даже лесные дороги, надеясь, что где-то можно будет проехать.

— Куда там! Везде вдоль границы стоят военные: не немцы — поляки. Офицер и двое солдат с автоматами. В общем, поехали мы обратно.

В офисе компании, на которую работают белорусы, им не могли сказать ничего толкового. Вроде бы был коридор, через который пропускали всех тех, кому нужно было проследовать транзитом через польскую территорию. Но нужно было знать, в какой пункт пропуска и к какому времени приезжать.

— Мы позвонили на фирму, и руководство сказало нам, что они решат проблему. После обеда нам перезвонил менеджер, сказал снова ехать на границу. Результат оказался тот же. В итоге мы два раза за день отстояли в очереди по 5 часов понапрасну. На следующий день в 5 утра мы приехали на другую границу (там ночью пропустили одну нашу машину), отстояли 8 часов в пробке, и нас развернули.

Так дальнобойщики и колесили без толку вдоль немецко-польской границы, теряя время в очередях только для того, чтобы Польша развернула их, отказав во въезде.

Варианты спасения

Раз граница по земле была закрыта, белорусам и украинцам приходилось искать другие варианты, как добраться до дома. Таких вариантов было два: паром или самолет.

— На паром, к сожалению, билетов уже не было. Много людей в Европе в одночасье оказались в такой же ситуации, что и мы, все билеты очень быстро разобрали, — констатирует Павел.

Оставалось авиасообщение, которое между Германией и Беларусью еще не прекращено.

— В этом случае мы бы, конечно, не добрались до Литвы, не сдали бы отчеты, не понятно, как получить деньги. Микроавтобус пришлось бы оставить в Германии, по сути, самовольно. Но ладно с деньгами — все можно было бы решить потом, выслать отчеты по почте, в конце концов. Главное было вернуться домой.

Пытаясь отыскать свободные билеты на любые рейсы в Беларусь, дальнобойщики ехали в Берлин.

— Цены на билеты на самолет выросли за сутки в 3 раза: вчера были 133 евро, сегодня уже 500. Но мы рассматривали все варианты, даже с учетом того, что покупать пришлось бы за свой счет. При этом в Украину билетов уже нет.

Вариант с перелетом в Беларусь в итоге тоже сорвался.

Гостиницы, придорожные магазины

Литовская фирма не могла вернуть своих сотрудников домой, но, по крайней мере, их не бросали на произвол судьбы. Две ночи дальнобойщики провели в гостиницах, стоимость которых компенсировал работодатель.

— Еду покупаем в придорожных магазинах или на заправках. Не сказать, что в Германии чувствуется паника либо что-то такое, в тех магазинах, где мы бываем, продукты есть. Хотя рассказывают, что в городах, в гипермаркетах многое сметают с полок. В такие магазины толпы уже не пускают: охрана разрешает пройти только 10—15 покупателям одновременно, чтобы не создавались очереди. Но это в городах, мы таких проблем не ощутили, — рассказал Павел.

В понедельник вечером, после совещания с представителями фирмы, было решено ехать в гостиницу. В четверг дальнобойщикам пообещали билеты на паром.

— Четверо суток не спал нормально, люди уже на пределе, заводятся с пол-оборота. Нервы сдают.

Хорошо еще есть связь с домом через интернет. Близкие в Полоцке, Гомеле, Ивье, Солигорске переживают и ждут.

Утро. Новый план

Сегодня рано утром дальнобойщики получили новую вводную: билеты на паром отменяются, но есть шанс прорваться через границу — поезжайте в пункт пропуска.

— Позвонили и сказали ехать на границу. 20 км очередь. До сих пор толкаемся. Фирма уже третьи сутки говорит о каком-то литовско-польском договоре, жаль только, на границе об этом договоре ничего не знают, — говорит Павел.

Водители параллельно пытались дозвониться во все инстанции, где могли бы оказать помощь.

— Везде отвечают, что ничего не могут сделать.

Во время подготовки этой публикации мы получили известие от Павла: микроавтобус с белорусами пропустили в Польшу и теперь под конвоем ведут через страну в направлении литовской границы. В любом случае это хорошая новость. Если водителей впустят в Литву, они смогут закончить необходимые дела и затем вернуться в Беларусь. В самом крайнем случае, если на границе возникнут непредвиденные проблемы, у Польши есть общая граница с Беларусью — это путь домой.

Onliner продолжает следить за долгим путешествием наших дальнобойщиков, которые многие месяцы, с начала года, не были со своими родными.