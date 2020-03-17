В Иране обнаружили необычный наскальный рисунок 17.03.2020, 13:16

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Резьба была сделана примерно 40 000 лет назад.

Уникальная наскальная живопись, которую нашли в Теймаре в Центральном Иране, как выяснили ученые, изображает человека-богомола, пишет «Новое время».

Резьба на камне высотой примерно 14 см была впервые обнаружена на раскопках в 2018 году, однако сначала археологи не смогли идентифицировать ее из-за необычной формы.

Наскальные изображения, или петроглифы беспозвоночных животных редки, поэтому иранские энтомологи объединились с археологами, чтобы попытаться определить, что же было нарисовано на этом изображении. Они сравнивали резьбу с другими изображениями людей по всему миру и с местными шестиногими существами, с которыми могли столкнуться доисторические художники.

Шесть конечностей на рисунке указывают на то, что на нем изображено насекомое, в то время как большие глаза и хватательные верхние лапы с высокой вероятностью принадлежат богомолу, определили ученые. Детальное исследование рисунка и сравнение изображения с каталогом местной фауны позволило ученым предположить, что изображенный на рисунке богомол принадлежит к виду Empusa.

Исследователи считают, что лапы в середине рисунка со странными кругами на концах не принадлежит богомолу, а похожи на Squatter Man — антропоморфную фигуру, которая изображается на петроглифах по всему миру.

В настоящее время невозможно точно сказать, сколько лет петроглифам, потому что санкции против Ирана запрещают использование радиоактивных материалов, необходимых для датирования радиоуглерода. Тем не менее, эксперты Ян Брауэр и Гус ван Веин исследовали участок Теймаре и оценили, что резьба была сделана примерно 40 000 лет назад.

Можно только догадываться, почему доисторические люди чувствовали необходимость вырезать человека-богомола в скале. Как утверждают авторы, резьба свидетельствует о том, что «в доисторические времена, почти как сегодня, богомолы были символами мистицизма».