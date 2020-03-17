Российская нефть осваивает новые «глубины» 3 17.03.2020, 13:14

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Многие скважины в РФ окупаются при цене выше $45 за баррель.

Новая неделя нефтяного кризиса, под аккомпанемент мирового коронавирусного ажиотажа, стартовала с вполне ожидаемого обвала, пишет телеграм-канал «Запертное мнение».

Причем, обвал этот ознаменовался пробоем отметки ниже $30 для российской нефти сорта Urals.

Так, российская нефть опустилась в цене до $29,4 за баррель и торгуется в этих пределах.

В свою очередь, главный ценоопределитель, сорт BRENT пробил $32 и торгуется в пределах $31,4 за баррель. Техасская нефть сорта WTI опустилась до $30, но в течение торгов немного отыграла и торгуется в пределах $30,2 за баррель.

Разумеется, как и всегда, эти «штопоры» будут сопровождаться отскоками, но как мы можем видеть по общей картине и тенденциям, которые формируются на крахе сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, падение цен набирает стабильный тренд, а потому, мы не удивимся, если к концу недели российский Urals опустится в цене до $25.

Отдельно хотелось бы напомнить, что ряд российских скважин окупается при цене на нефть $45.

Естественно, не все, разброс у окупаемости нефтедобычи РФ очень велик, но выработанные месторождения, разработка которых велась еще в эпоху СССР, относятся именно к этой категории.

А потому, уже на сегодняшний день, ряд российских месторождений добывают «черное золото» не то, чтобы «в ноль», а более того — себе же в убыток.

И остановить эту добычу до лучших времен не получится, ведь прекращение выкачки нефти на таких объектах — не позволит возобновить работы через некоторое время спустя.