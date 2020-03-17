Что общего у белорусов с ирландцами? 7 17.03.2020, 13:26

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Интересные наблюдения.

По случаю Дня святого Патрика, национального праздника Ирландии, «Салідарнасць» рассказывает об этой замечательной стране.

Не нужно думать, что государства Европейского союза – это другая планета, которая практически недостижима для белорусов. Просто соседи, как будто в гости сходить. Что бы мы хотели узнать о соседе? Как живет? Как зарабатывает? Что любит? Ну тогда пошли знакомиться: Республика Ирландия.

Клевер, «зеленые» человечки, виски Jameson и пиво Guinness – это то, что большинство знает об Ирландии. Ах да, у них там еще какие-то «терки» с Великобританией и руль справа. Что же на самом деле у нас общего и чем мы отличаемся?

Жилплощадь

Ирландцы живут на острове, прямо все 4,8 миллиона человек. Можно сказать, просторная квартирка (70.273 km²) с видом на океан. Скалы, волны и туман, одним словом, погода так себе (средняя температура самого теплого месяца — около 15 °С, а самого холодного — около 5 °С.). В некоторых графствах страны 270 дней в году — дождливые, а снега зимой вообще не бывает, ибо Гольфстрим греет. Зато весь остров вечнозеленый: холмы, вересковые пустоши и овцы.

Около 8 миллионов овец жуют сочно-зеленую траву на пастбищах и вообще, где придется. Оно и понятно, если их почти в два раза больше, чем жителей. Поэтому нередки случаи, когда прямо посреди дороги стоит овца. То есть, если водители здесь и нервничают в пробках, то из-за черноголовых овец.

Овцы в Беларуси на дорогах, конечно, не пасутся, но у нас есть другие совпадения. В Ирландии много равнин и болот с залежами торфа. Раньше добыча торфа была чуть ли не основным бизнесом местного населения, но государство его практически «прикрыло», потому что защита природы и ресурсов – приоритетна для всей Европы.

Для Ирландии эта тема особенно болезненна, поскольку там почти нет лесов. Их извели еще в 17 веке, так что к 1901 году остался только 1% на весь остров, и последние 30 лет прилагаются «героические» усилия по восстановлению лесов.

А еще у ирландцев водятся (преимущественно в национальных парках) благородные олени. И вообще именно они, а не вездесущие овцы считаются национальным животным. Но если взглянуть на животный мир шире, то «прям как у нас»: белочки, зайчики, ёжики, мышки, лисы и барсуки. Зато змей нет! Совсем.

Одни из самых популярных домашних животных в Ирландии – лошади, особенно для жителей маленьких городов Ирландии. В 1996 году даже вышел закон о том, что жителям запрещено держать лошадей в городских условиях.

Внешность и характер

Каждый 10 ирландец – рыжий. Может быть поэтому жители так часто одеваются в зеленое (говорят рыжим – идет). По слухам основное наследство, переходящее от отца к сыну, — это шляпа (оно и понятно при такой погоде). Ну и по «закону подлости» самая распространенная фамилия – Мёрфи.

Население Ирландии прибывает не только благодаря рождаемости (хотя ее уровень один из самых высоких в Европе), но и за счет иммигрантов. На маленьком острове собрался практически весь мир. «Принесенные ветром» – так ирландцы называют иностранцев, которые поселились в основном в отдаленных западных регионах страны во время экономического бума, поскольку жилье там в полтора-два раза дешевле, чем на востоке.

Белорусов среди переселенцев тоже хватает, и они подтверждают стереотипы: ирландцы, действительно, очень веселая и дружелюбная нация, любят песни и танцы, а национальный характер – это во многом «полнейший пофигизм», который мало чем отличается от пресловутой белоруской толерантности. Видимо поэтому в результате референдума, состоявшегося 22 мая 2015 года, Ирландия стала первой страной в мире, легализовавшей однополые браки.

Еда и питьё

Статистика говорит, что в Дублине, столице Республики, на сто жителей приходится один паб, причем старейшему около 900 лет. Выпивают местные мощно, до 130 литров пива в год на человека (это вторая по величине цифра в ЕС). 4 литра за вечер на одного – это не предел, если пришли компанией больше трех человек, и каждый покупает пиво для всех по кругу.

Заботливое правительство выделяет гражданам, которые официально были признаны «алкогольно-зависимыми» определенную сумму в день, дабы больной мог купить себе выпивку, а не воровал или отнимал деньги у семьи.

Ну и «Гиннесс», куда же без него, самого известного ирландского пива. Правда, из 150 стран мира, где оно продается, не Ирландия, а Нигерия является лидером по потреблению, а в некоторых аптеках Камеруна этот продукт продается даже как лекарство, потому что он якобы «лечит геморрой и малярию».

Для всех остальных, не пьющих, «Гиннесс», — это книга рекордов. Удивительный факт оттуда об ирландцах: Самое большое количество людей, одетых в Смурфов, (1 253) пришло на фестиваль «Мукномания» в Каслблэйни, Ирландия, 18 июля 2008 года.

«На закуску» можно сказать, что ирландцы – тоже «бульбаши» и у них есть свои драники, которые называются Boxty. Кроме сырой картошки местные добавляют туда картофельное пюре и пахту. Эх, нет на них главного кулинара всея Беларуси, он бы научил ирландцев готовить деликатес.

Финансы

Хорошо живет Ирландия по сравнению с белорусами. Из бедной аграрной страны, «болевшей» затяжной эмиграцией, в 90-х годах прошлого века она превратилась в «кельтского тигра» (по аналогии с четырьмя быстро растущими «азиатскими тиграми» – экономиками Сингапура, Тайваня, Южной Кореи и Гонконга).

Особенно многие высокотехнологичные и медийные фирмы из США привлекла «отличная бизнес-среда» и низкие ирландские налоги. И хотя с тех пор фискальные лазейки, за которые остров ругали годами, закрылись, корпоративный налог все еще остается непревзойденно низким в Европе.

Язык

Ну тут почти как в Беларуси. Официально в Ирландии два языка: английский и ирландский, хотя подавляющее большинство разговаривает на английском. Англичане сделали немало, чтобы ирландский язык исчез совсем, однако все же осталось несколько регионов, гэ́лтахтов, (преимущественно на западном побережье острова), в которых ирландский – это язык повседневного общения.

Между тем Ирландия – хороший пример того, как можно поддерживать и возрождать национальный язык на государственном уровне. Он не только преподается в школах как обязательный предмет, используется на национальном телевидении или радио и присутствует на дорожных знаках, но и включен в число рабочих языков Европейского союза.

А еще Ирландия названа одной из лучших стран для воспитания детей (по версии ВОЗ, Детского фонда ООН и медицинского журнала The Lancet). Так что, за будущее Изумрудного острова можно быть относительно спокойным.