В Украине ввели ответственность за нарушение карантина и заражение других коронавирусом 2 17.03.2020, 13:29

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За это предусмотрены крупные штрафы и даже тюремное заключение.

В Украине установили ответственность за нарушение санитарных норм во время распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующие нормы прописаны в законопроекте о предотвращении распространения коронавируса, который 17 марта приняла Верховная Рада, пишет hromadske.ua.

Для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина). За это предусмотрено от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 17-34 тысяч гривен, примерно $640-128). Ранее в МВД уточняли, что речь идет о нарушении условий обсервации для людей с подозрением на коронавирус.

Если такие действия (нарушение условий обсервации) привели к заражению других людей, то законопроект предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-51 тысяч гривен, примерно $640-1920), или тюремного ограничения свободы, или заключения на срок до 3 лет.

Если эти действия привели к гибели людей, то наказание будет от 5 до 8 лет заключения.

Известно о 7 случаях инфицирования коронавирусом в Украине: 4 случая в Черновицкой области, 1 в Житомирской (летальный), 2 в Киеве.

С 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса. В том числе закрыта граница с Крымом до 3 апреля.

А 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Также правительство решило отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины, а также остановить работу метрополитенов:

• С 12:00 18 марта прекращается междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение;

• В маршрутных такси, автобусах, троллейбуса и вагонах трамваев не может быть более 10 пассажиров

• Работа метрополитенов (в Киеве, Харькове и Днепре) будет остановлена с 17 марта;

• Движение личных автомобилей не ограничивается.