В Египте, где отменяют все перелеты, находится пять тысяч белорусов 17.03.2020, 14:02

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Некоторые прилетели на отдых только вчера.

Египет прекращает авиасообщения во всех аэропортах до 31 марта. Как заявил глава правительства, последний самолет вылетит в полдень 19 марта. По данным tut.by, сейчас в стране может находиться около пяти тысяч наших туристов, некоторые прилетели на отдых вчера. Вывозить их начнут сегодня, 17 марта.

Туризм — один из основных источников дохода для Египта, в правительстве понимают, что принятое решение грозит большими убытками. «Однако мы ценим здоровье египтян больше всего на свете», — заявил глава правительства Мустафа Мадбули. По его словам, находящимся в стране на отдыхе туристам «позволят завершить туристическую программу по графику».

По данным ВОЗ, в Египте подтверждено 166 случаев COVID-19, умерли 2 человека. 97 иностранных граждан, посетивших Египет с середины февраля, продемонстрировали симптомы или дали положительный результат на COVID-19 по возвращении домой. Большинство из них побывали в круизах по Нилу, где произошла вспышка коронавируса. Специалисты по инфекционным заболеваниям из Университета Торонто, которые изучали разницу между официальным и вероятным уровнем распространения инфекции в таких местах, как Иран, представили мрачную картину возможного распространения вируса и в Египте. Размер вспышки они оценивают в 19 310 случаев, пишет The Guardian. С 15 марта в Египте на две недели закрыли все школы и университеты.

Как сообщили в компании TEZ TOUR, сейчас в Египте находится около 3700 клиентов туроператора. Вывозить туристов начнут сегодня, 17 марта, и до 27 марта — согласно чартерной программе.

В компании Join Up рассказали, что в Египте сейчас находится 750 белорусских туристов, некоторые прибыли за день до решения правительства закрыть авиасообщение. Представитель туроператора пояснил, что на уровне правительства сейчас решается, нужно ли вывезти всех туристов до 19 марта, или же власти Египта позволят туристам остаться до конца тура, после чего их планово вернут на родину. При этом туристам не рекомендовано посещать экскурсии, выезжать в другие города.

В Министерстве спорта и туризма Беларуси пока не смогли назвать точную цифру, сколько наших туристов находится в Египте — информацию сейчас собирают у всех турфирм. По египетскому направлению на нашем рынке работает пять крупных туроператоров. Можно говорить о том, что около 5 тысяч туристов находятся сейчас в Египте. Чтобы их вывезти, понадобится совершить более 20 рейсов. В авиакомпании «Белавиа» сообщают: «Для туристов, которые сейчас находятся в Египте, будут организованы рейсы для перелета в Беларусь. Держите связь со своим туроператором». Вывозить туристов будут по графику, согласованному с туроператором, чтобы не было ажиотажа.

Как ранее поясняли в Минспорта и туризма, если страна, куда турист купил путевку, закрывает границы, клиенты могут или получить компенсацию за приобретенный тур (речь идет о турах на даты «запретного периода») или по желанию перебронировать поездку на более поздние даты. По этому вопросу нужно обращаться в турфирму, с которой был заключен договор.