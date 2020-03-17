Кора головного мозга появилась на 300 миллионов лет раньше, чем думали ученые 2 17.03.2020, 14:23

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Кора мозга появилась на 300 млн лет раньше, чем думали ученые. Исследователи из Каролинского института установили, что кора присутствовала в мозге древних позвоночных существ, рыб-миног, уже 500 млн лет назад. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution, пишет hightech.fm.

Кора — тонкий, но очень сложно устроенный слой на поверхности больших полушарий головного мозга человека, млекопитающих, птиц и рептилий. Этот слой состоит из нескольких миллиардов клеток, которые позволяют мозгу обрабатывать сигналы от органов чувств, а также непосредственно отвечают за работу сознания и интеллекта человека.

Этот отдел головного мозга с точки зрения эволюции сформировался последним — ученые предполагали, что это произошло 200-250 млн лет назад, когда разделились предки современных рептилий, птиц и млекопитающих и остальных позвоночных животных.

В ходе нового исследования нейрофизики установили, что плащ мозга — предшественник коры, который существовал у древних миног и миксин, примитивных бесчелюстных рыб, — выполнял функции коры головного мозга еще 500 млн лет назад.

До сих пор считалось, что плащ мозга способен обрабатывать только сигналы, поступающие от органов обоняния. Однако новое исследование показало, что эта часть мозга отвечает и за обработку зрительных сигналов — а, значит, выполняет сходную функцию с корой головного мозга.

«Наши опыты показывают, что время появления коры мозга следует отодвинуть на 300 млн лет назад в прошлое. Это, в свою очередь, означает, что базовая структура мозга человека определилась больше 500 млн лет назад – еще до того, как миноги отделились от общего древа эволюции позвоночных», — рассказал Стен Гриллнер, ведущий автор исследования

Ранее биологи из Бостонского университета выдвинули гипотезу о том, что рекурсивный язык и современное мышление возникли одновременно — в результате генетической мутации, которая 70 тыс. лет назад привела к замедлению развития перфронтальной коры головного мозга.