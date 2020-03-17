«Бред от начала до конца» 5 17.03.2020, 14:46

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Евгений Комаровский

Известный врач рассказал, почему нельзя следовать «советам» Лукашенко по борьбе с коронавирусом.

Лукашенко дал белорусам несколько «советов» по поведению во время эпидемии коронавируса.

— Я в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе. Я желаю вам успехов, здоровья, не болейте. Сегодня сходите в сауну сухую. Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает, – отметил он, в частности.

Однако советы Лукашенко не стыкуются с мнением известного врача Евгения Комаровского. Вот что он рассказал в последних обращениях на Youtube, пишет gazetaby.com.

О бане

Комаровский считает, что поход в баню может подействовать на организм человека негативно.

– Потому что там сухой воздух, а это в принципе вызывает пересыхание слизистых оболочек и угнетение местного иммунитета. Кроме того, баня провоцирует интенсивное потение, что чревато сгущением крови и нарушением работы сердечно-сосудистой системы, что также плохо сказывается на иммунитете, — сказал Комаровский.

Об алкоголе

Врач не считает, что рюмка со спиртным поможет уберечься от коронавируса. По его словам, употребление даже малых доз алкоголя угнетает работу иммунитета, поэтому вероятность заразиться и тяжелее перенести инфекцию становится выше.

О витамине С

Комаровский отметил, что большие дозы витамина С не способны помочь:

– Давным-давно уже дан ответ по поводу эффективности высоких доз аскорбиновой кислоты для профилактики ОРВИ. И когда вы слышите какую-то рекламу, где вам рассказывают, что большие дозы витамина С от чего-то спасают, это противоречит данным медицинской науки. Главное: витамин С не помогает в больших дозах, он помогает только для профилактики цинги, больше ни для чего. Но большие дозы витамина С способствуют образованию камней в почках, поэтому ваш метод лечения никому рекомендовать не могу.

О запрете на ибупрофен

В самом свежем обращении Комаровский высказался по поводу популярного слуха:

– На сегодня никаких убедительных доказательств о том, что ибупрофен – плохо, нет. Будут – мы вам сообщим, на сегодня ибупрофен и парацетамол остаются препаратами номер 1 для использования как жаропонижающие средства при ОРВИ и коронавирусной инфекции в частности.

О чесноке и полоскании рта теплой водой

Комаровский прокомментировал ставшее «знаменитым» письмо молодого врача Юрия Климова, работающего в Китае. Тот заявил, что коронавирус не способен пролезть через дырки обычной маски и погибает при температуре 26-27 градусов – поэтому все время надо полоскать рот.

– Вообще непонятно, зачем вирус, который погибает при температуре 27 градусов, стремится залезть в организм человека с температурой 37 градусов, – сказал Комаровский. – Письмо – фейк от начала до конца, его можно разбирать по каждому слову. Просто забудьте.

Врач прошелся также по совету якобы доктора Рошаля о том, что ежедневно для профилактики от коронавируса утром стоит съедать мелко нарезанный чеснок на пустой желудок.

– Ребят, ну бред от начала до конца, – развел руки Комаровский.

О бассейнах

«Самым большим бредом» или «сказкой» врач назвал историю о том, что якобы известный китайский пловец Сунь Ян не заболел коронавирусом благодаря плаванию в бассейне.

– И миллионы людей, наслушавшись, начитавшись этого бреда, в соплях, с отдышкой и кашлем прутся в бассейны изгонять хлорированной водой коронавирус. Тьфу на вас, – сказал Комаровский.