Доллар в Беларуси опять установил исторический рекорд 17.03.2020, 15:01

С начала марта курс американской валюты менялся уже четыре раза.

Белорусский рубль существенно подешевел к валютной корзине. Ее значение по итогам торгов на БВФБ во вторник выросло на 0,36%. Это больше, чем за все предыдущие мартовские торги, сообщает select.by.

С начала месяца валютная корзина подорожала на 0,68%.

Курс доллара вырос всего на 0,0037 BYN до 2,3673 BYN/USD, но этого хватило для обновления абсолютного максимума.

С начала марта он менялся уже четыре раза, а в феврале — пять раз.