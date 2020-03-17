Генеральный менеджер чемпиона Беларуси по футболу покинул свой пост 17.03.2020, 15:04

Максим Краснобаев

Причины расставания пока неизвестны.

Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев покинул клуб. Причины расставания пока неизвестны.

В пресс-службе команды не подтвердили эту информацию. Связаться с самим Краснобаевым для получения комментария пока не удалось.

Краснобаев присутствовал на последнем матче брестского "Динамо" против "Ислочи" (0:0, по пенальти 5:3) и заходил в раздевалку команды, — отмечает "Трибуна".