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Генеральный менеджер чемпиона Беларуси по футболу покинул свой пост

  • 17.03.2020, 15:04
Генеральный менеджер чемпиона Беларуси по футболу покинул свой пост
Максим Краснобаев

Причины расставания пока неизвестны.

Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев покинул клуб. Причины расставания пока неизвестны.

В пресс-службе команды не подтвердили эту информацию. Связаться с самим Краснобаевым для получения комментария пока не удалось.

Краснобаев присутствовал на последнем матче брестского "Динамо" против "Ислочи" (0:0, по пенальти 5:3) и заходил в раздевалку команды, — отмечает "Трибуна".


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