Испания стала новым очагом пандемии коронавируса 17.03.2020, 15:08

За последние сутки зафиксировано почти 2000 случаев инфицирования.

150 заразившихся пациентов умерли.Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais.

Всего в Испании с начала вспышки было подтверждено 11 178 случаев коронавируса, из них 9698 случаев до сих пор активны.

Из них 563 пациента находятся в реанимации, а общее количество людей, умерших от вируса, составляет 491.

Мадрид продолжает оставаться обществом с наибольшим количеством случаев: 43%, или 4871 случай. Но в этом регионе также больше всего людей, которые выздоровели - 19% случаев.

После закрытия пограничных переходов министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка не исключает закрытия воздушного пространства.

Правительство Балеарских островов попросило 25 тысяч туристов, которые остались на островах, вернуться в страны их проживания.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранцев в ЕС с возможностью продления этого срока.