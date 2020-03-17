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NEXTA: Напротив здания правительства в Минске умер человек

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  • 17.03.2020, 16:12
  • 12,804
NEXTA: Напротив здания правительства в Минске умер человек

(обновлено) Телесных повреждений на теле следователи не обнаружили.

На площади Независимости, прямо напротив здания правительства, умер человек, пишет Telegram-канал NEXTA. По предварительным данным, покойным является мужчина 1945 г.р. Он почувствовал недомогание во время прогулки. Телесных повреждений на теле следователи не обнаружили. По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.

Информацию также подтверждает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».


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