NEXTA: Напротив здания правительства в Минске умер человек 25 17.03.2020, 16:12

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(обновлено) Телесных повреждений на теле следователи не обнаружили.

На площади Независимости, прямо напротив здания правительства, умер человек, пишет Telegram-канал NEXTA. По предварительным данным, покойным является мужчина 1945 г.р. Он почувствовал недомогание во время прогулки. Телесных повреждений на теле следователи не обнаружили. По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.

Информацию также подтверждает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».