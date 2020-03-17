Bloomberg: Фрахт нефтетанкеров астрономически подорожал 7 17.03.2020, 15:23

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Цены подскочили на 700%.

Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «непомерно высоких» и «астрономических сумм» на фоне спроса на суда и действий Саудовской Аравии, пишет Bloomberg (перевод — РБК).

Эр-Рияд ранее объявил, что Saudi Aramco предоставит покупателям скидки в размере $6–8 на баррель нефти.

Так, по данным компании Tankers International, ставка фрахта супертанкера Princess Mary превысила $400 тыс. в сутки. Индийская Reliance Industries Ltd зарезервировала судно для транспортировки нефти с Ближнего Востока на западное побережье Индии в начале апреля. Как отмечает агентство, расстояние до Джамнагара, ключевого нефтеперерабатывающего центра на этом побережье, составляет порядка 1,3 тыс. миль (более 2 тыс. км), или 4–5 дней пути.

Цены выросли для дальних маршрутов. По данным Балтийской биржи (товарная и фрахтовая биржа), на второй неделе марта ставка фрахтования танкера с Ближнего Востока в Китай подскочила на 700%, до $243 тыс. в сутки.

Спрос на танкеры вырос на фоне наращивания Россией и Саудовской Аравией нефтедобычи в стремлении победить в ценовой войне, пишет Bloomberg. Агентство со ссылкой на судовых брокеров и участников рынка также сообщает, что саудовская National Shipping Co., которой принадлежит около 40 танкеров, забронировала дополнительно до 30 судов для загрузки в конце марта или начале апреля. 10 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что компания зафрахтовала по меньшей мере восемь супертанкеров вместимостью по 2 млн баррелей.

Saudi Aramco ранее заявила, что увеличит поставки в апреле до 12,3 млн, а затем — до 13 млн баррелей в сутки. После объявления Эр-Рияда цены на нефть упали почти на 4%.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, у России есть преимущества, которые позволят выстоять в ценовой войне с Саудовской Аравией. К их числу относится, в частности, низкая себестоимость добываемой в стране нефти. В то же время аналитики IHS Markit считают, что противостояние Москвы и Эр-Рияда может привести к тому, что к середине текущего года переизбыток предложения может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей.