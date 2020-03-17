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УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

  • 17.03.2020, 15:41
УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

В этом году футбольного турнира не будет.

Сегодня, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание в формате видеоконференции, пишет championat.com .

Главный вопрос встречи касался чемпионата Европы — 2020, который оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В итоге было принято решение перенести турнир на 2021 год (11 июня — 11 июля). Об этом сообщила Норвежская футбольная ассоциация на своей странице в «Твиттере».

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах.


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