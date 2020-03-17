Ученые объяснили, почему собака так часто очень похожа на своего хозяина 5 17.03.2020, 15:38

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Есть несколько причин.

Зачастую незнакомые люди могут достаточно точно определить по фотографиям, кто является хозяином той или иной собаки. Ученые решили проверить этот феномен, и, как оказалось, что на самом деле люди и их собаки очень похожи друг на друга, и этому есть логическое объяснение, пишет sm-news.ru.

Сразу стоит отметить, что сходство наблюдается в случае, когда перед тем, как взять собаку, человек долго выбирает среди пород, а потом делает осознанный выбор. То есть, если выбор был спонтанным, например, человек сжалился над бездомным псом и решил его приютить, то здесь уже сходство будет чисто случайным. Итак, если не брать в учет вышеописанные случайности, ученые выделяют несколько причин.

Экстерьер собаки — это отражение ее хозяина

Доктор Стенли Конор объясняет это тем, что нам просто-напросто нравятся вещи, которые хорошо нам знакомы. Нам нравятся песни, в которые описываются знакомые или близкие нам по переживаниям ситуации. Так, например, женщины с длинными волосами могут предпочитать собак пород спрингер-спаниель или бигль. Женщины с короткой стрижкой больше склоняются к таким короткошерстным породам, как сибирский хаски, басенджи или другие. При этом люди ухаживают за питомцем так же, как и за собой, покупают одежду по своему вкусу, и со временем окружающие начинают замечать эти сходства.

Собака может подражать своему хозяину

Собака очень умное животное, и она может и пытается копировать поведение своего хозяина. Одно проведенное исследование даже установило, что собаки, как правило, зевают так же заразительно, как и ее владелец. Так что, наши обожаемые животные даже неосознанно могут быть прекрасными нашими имитаторами.

Ученые исследовали 1600 собак из 50 различных пород, чтобы увидеть, как они меняются с течением времени. И оказалось, что характер собак с возрастом претерпевает серьезные изменения, и это связано с изменением особенностей личности её владельцев. Например, у нервных людей собаки буду иметь невротический тип характера, это также относится и к таким проявлениями характера, как активность, игривость, агрессивность. Наши личностные особенности влияют на наших домашних животных и неявно заставляют их вести себя так же, как и мы.