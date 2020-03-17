Беларусь уже в шаге от дефолта? 3 17.03.2020, 15:44

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Как власти будут погашать долги в 2020 году.

О том, что некоторые страны в ближайшее время объявят дефолт, на днях заявил руководитель отдела рынков JPMorgan International Дэвид Стаббс. Стаббс не уточнил, какие это будут государства. Поэтому попробуем проверить, насколько применимы его слова к Беларуси, пишут banki24.by.

Сегодня наша страна имеет суверенные кредитные рейтинги от агентств Fitch и S&P. В западной прессе эти рейтинги часто называют рейтингами дефолта эмитента. Долгосрочные рейтинги Беларуси от Fitch и S&P равны «В» и имеют стабильный прогноз. Рейтинг от S&P был подтвержден 4 октября 2019 года, рейтинг Fitch — 15 ноября.

Обычно агентства пересматривают рейтинги суверенов дважды в год. Поэтому S&P может опубликовать новую оценку по Беларуси уже в апреле. Оба рейтинга Беларуси относятся к так называемой спекулятивной категории. Например, рейтинг «В» от Fitch означает наличие значительных кредитных рисков, однако при этом есть ограниченная подушка безопасности.

Финансовые обязательства эмитентов с рейтингом «В» выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от деловой и экономической конъюнктуры. По шкале S&P долгосрочный рейтинг «В» значит, что эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия вероятнее всего отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам.

Примечательно, что автоматически рассчитанные рейтинги от Fitch и S&P выше, чем конечный результат с учетом мнения аналитиков агентств. По сути, оба агентства «штрафуют» Беларусь за отсутствие структурных реформ. Эксперты Fitch отмечали, что к понижению суверенного рейтинга Беларуси могут привести несколько факторов.

В эту группу факторов Fitch включает: 1) возобновление давления внешнего финансирования и размывание международных резервов (ЗВР); 2) усиление макроэкономической нестабильности, например, из-за ослабления согласованности или доверия к экономической политике; 3) ухудшение состояния бюджета, приводящее к значительному росту госдолга или условных обязательств.

В октябре 2019-го аналитики S&P отмечали, что агентство может понизить рейтинги Беларуси, если ухудшение отношений с Россией поставит под угрозу выполнение планов по рефинансированию долга. Кроме того, снижение рейтинга может быть вызвано материализацией условных обязательств, связанных с банковским сектором или госкомпаниями, в большем объеме, чем ожидает S&P, и переходом этих обязательств на баланс правительства.

Согласно пояснительной записке к бюджету на 2020 год Минфин ожидал, что выплаты по госдолгу составят 3,895 млрд USD, из которых по внешнему госдолгу — 2,654 млрд USD, по внутреннему — 1,241 млрд USD. В правительстве хотели погашать госдолг Беларуси за счет рефинансирования и валютных доходов бюджета. Валютными доходами бюджета должны были стать пошлины на нефть, нефтепродукты и калийные удобрения.

Рефинансирование власти хотели провести за счет выпуска евробондов в долларах и евро, а также за счет размещения облигаций на российском рынке. С названными источниками рефинансирования и погашения госдолга есть проблемы.

В бюджет заложена цена на нефть Urals в размере 60 USD за баррель, тогда как по факту средняя цена за январь—февраль составила 58,13 USD, а средняя по марту может опуститься до 30 USD. Также бюджет рассчитан исходя из переработки на НПЗ 18 млн тонн российской нефти. По текущему графику поставок Нафтан и Мозырский НПЗ могут получить всего 12 млн тонн нефти за год.

Экспорт нефти, которую добывают в Гомельской области, приостановлен. Ее направляют для переработки на НПЗ. Значит бюджет лишается экспортных пошлин на белорусскую нефть. В бюджет-2020 заложен экспорт калийных удобрений на уровне 9,96 млн тонн в физическом весе. Экспортная пошлина на 2020 год составляет 55 EUR за тонну.

Однако Белорусская калийная компания до сих пор не заключила долгосрочный контракт на поставку удобрений в Китай. По нашим оценкам на данных ЕЭК, поставки по прошлому контракту в КНР составили 1,4–1,5 млн тонн. В начале марта Минфин не стал выходить на рынок евробондов, чтобы разместить там ценные бумаги на 1–1,2 млрд USD в эквиваленте. Видимо, в министерстве сочли рыночную конъюнктуру неудачной. С тех пор ситуация только ухудшилась.

В связи с паникой на финансовых рынках наблюдается обвальное падение котировок бондов развивающихся стран. В частности, по данным бирж котировки евробондов Беларуси с погашением в 2023 году составили 98% от номинала, хотя еще недавно находились около 108%. Котировки евробондов с погашением в 2027 году опустились до 99% (против 116% в конце февраля), с погашением в 2030 году — до 91% (против 109% в конце февраля). Фактически выход Беларуси на рынок евробондов заблокирован.

Теоретически такая возможность конечно есть, но запросы инвесторов будут просто космическими и крайне невыгодными для Минфина. Среди вероятных источников экстренного финансирования просматривается только кредит МВФ.

Однако пока ни белорусские власти, ни руководство фонда не желают начинать новую программу раньше, чем закончатся президентские выборы. Значит еще как минимум полгода Беларуси нужно как-то жить без денег МВФ.