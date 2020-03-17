Карантин спасает жизни 2 Денис Казакевич

17.03.2020, 15:56

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Денис Казакевич

Отказ от него может означать тысячи и тысячи смертей.

По миру идет самая страшная эпидемия за последние сто лет. Эксперты сравнивают коронавирус с «испанкой». Тогда в 1918 году переболело треть населения земли, умерло около 50 миллионов человек.

Теперь в 2020 году может показаться, что ничего ужасного нет: если смертность 3.4 процента, то вероятность выжить 96.6 процентов. На самом деле, страшна скорость, с которой коронавирус распространяется по планете. Главная угроза этого вируса в том, что он очень заразный.

Задача общества — сделать все возможное, для того, чтобы заражение происходило постепенно, на протяжении нескольких месяцев, а не в течение нескольких недель.

В Беларуси коронавирусом заразятся миллионы человек. Сомнений в этом нет. Вопрос только — когда и как быстро это будет происходить.

Если число заболевших коронавирусом будет расти слишком быстро, то система здравоохранения может не справиться с таким количеством больных.

В Италии от коронавируса умирают сотни человек каждый день. В очагах эпидемии врачи вынуждены принимать тяжелые решения: кого подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, а кого нет. Полная помощь оказывается тем, у кого больше шансов выжить. Ресурсов на всех не хватает, система здравоохранения перегружена.

Видя то, что происходит в Италии, другие европейские страны вводят карантин: перекрывают границы, отменяют все массовые мероприятия, приостанавливают занятия в школах, закрывают рестораны.

Смысл карантина в том, чтобы сбить скорость распространения вируса. Так система здравоохранения может справиться с большим наплывом больных: аппаратов искусственной вентиляции легких, коек, препаратов, врачей хватит на всех тяжело больных.

Карантин спасает жизни. В Беларуси нужно вводить карантин. Отказ от карантина означает смерти тысяч и тысяч людей. Задержка с введением карантина означает смерти тысяч и тысяч людей. Карантин наиболее эффективен на начальных этапах эпидемии.

Карантин — это только первый шаг в борьбе с эпидемией. Второй шаг — тесты. Каждый день в Беларуси нужно делать десятки тысяч тестов на наличие коронавируса. Тесты нужно делать везде, не только в Минске. Только делая тесты, можно выявить очаги эпидемии на ранних этапах.

Для того, чтобы тесты делать, нужно было их заранее закупить. Государство должно было заранее закупить десятки миллионов масок и перчаток, миллионы респираторов N95 для медработников. Самые дорогостоящие покупки, которые нужно было сделать давно, это дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких.

Министерство здравоохранения совместно с Министерством обороны должны разработать планы и иметь ресурсы для развертывания дополнительных госпиталей в разгар эпидемии.

Задержка с введением карантина, провал с проведением тестов, провал с обеспечением медработников респираторами — это тяжкие уголовные преступления, каждое из которых может привести к многочисленным жертвам.

Денис Казакевич, «Фейсбук»