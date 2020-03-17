Нур-Султан и Алматы закрывают на карантин из-за коронавируса 4 17.03.2020, 16:21

В Казахстане зарегистрированы уже 32 случая заражения.

Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП при президенте Казахстана с полуночи 19 марта ввела режим карантина в двух крупнейших городах Казахстана – Нур-Султане и Алматы, пишет "Настоящее время".

Сейчас в республике зарегистрированы уже 32 случая коронавируса, в том числе 17 случаев в Нур-Султане и 15 – в Алматы. За последние сутки число заболевших выросло более чем в три раза, несмотря на то, что с 16 марта в Казахстане закрыты все школы и запрещено проведение спортивных соревнований, концертов, выставок и других массовых мероприятий.

Согласно сообщению правительства, с 19 марта в городах будут введены карантинные зоны, будет ограничен въезд и выезд людей из городов, а внутри будет ограничено передвижение людей и движение транспортных средств. На въезде в Алматы, по словам мэра города, установят 27 блокпостов с СОБРом и бойцами Нацгвардии, которые будут блокировать движение.

Также известно, что власти городов поделят Нур-Султан и Алматы на сектора и ограничат перемещения граждан только внутри одного сектора. В дневное время будет ограничено движение общественного транспорта, а в ночное время его движение полностью или почти полностью остановят.

"В целях безопасности наших граждан дополнительно будет усилен контроль и введены ограничения. Например, запрещено движение междугородных автобусов. На въездах и выездах с территории столицы вводится ограничение для всех видов транспорта, – подтвердил глава администрации Нур-Султана Алтай Кульгинов. – Для выявления лиц на этих территориях с подозрением на коронавирусную инфекцию и зараженных лиц будут установлены дополнительные мобильные пункты".