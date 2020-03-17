Белорусская экономика оказалась в новой реальности, а Лукашенко вспоминает прошлое 17.03.2020, 16:30

Нас ожидает тяжелый год.

Все очевиднее становится, что отечественная экономика оказалась в новой суровой реальности. Нет договоренностей с Россией по поставкам нефти, и будущее Беларуси как экспортера нефтепродуктов как никогда туманно, пишет «Салiдарнасць».

Валовый внутренний продукт страны за первые два месяца года просел на 0,6%.

Обвал мировых цен на нефть продолжает бить по курсу белорусского рубля.

Ситуацию с распространением коронавируса начинают сравнивать с апокалипсисом для экономики – ожидаются потери в доходах работников, предприятий и бюджета. При этом Беларуси нужно будет как-то выплачивать внешний долг.

Даже оптимисты среди отечественных экономистов констатируют: нас ожидает тяжелый год.

И какое совещание на исходе первого месяца календарной весны проводит глава государства? Очень «своевременное»: об итогах социально-экономического развития за 2019 год.

Вместо того, чтобы озаботиться текущими проблемами, ростом валового внутреннего продукта в начале 2020-го Лукашенко дает оценку росту ВВП за прошлый год: «Прирост 1,2%, мягко говоря, – очень скромный результат».

Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так белорусские власти не могут осознать новую реальность.