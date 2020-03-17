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Продовольственные магазины в Литве переходят на новый режим работы

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  • 17.03.2020, 16:41
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Продовольственные магазины в Литве переходят на новый режим работы

Покупателей призывают платить за покупки банковскими картами.

С 17 марта магазины Rimi, Iki и Махima в Литве будут работать по новому расписанию — с 9:00 до 20:00, пишет «Новая газета Балтия».

«Мы призываем покупателей платить за покупки банковскими картами, не наличными, а в очередях соблюдать безопасное расстояние — хотя бы в 1 м», – сказал гендиректор Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.

Представители сети Rimi также сообщили, что по одному магазину в Вильнюсе (Северный городок), в Каунасе (Savas) и в Клайпеде (ТЦ Arena) будут работать в дежурном режиме с 8 до 22 часов.

Торговые сети меняют режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса.


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