Ответственный момент для Зеленского 4 Юрий Бутусов

17.03.2020, 16:58

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Юрий Бутусов

Фото: Gordonua.com

Cтавка очень высока.

В Украине бурные эмоции на фракции "Слуга народа" - глава комитета по экономике Дмитрий Наталуха выступил за внесение поправок в законопроект о земле, президент Владимир Зеленский резко объяснился с Наталухой при всех депутатах и требует принять закон без больших изменений.

На встрече президента с фракцией вечером 16 марта ключевым вопросом стал законопроект о земле. Владимир Зеленский потребовал от депутатов немедленно проголосовать этот законопроект сегодня. Иначе, по мнению президента, нельзя рассчитывать на безвозвратную финансовую помощь МВФ, о предоставлении которой ведутся сейчас переговоры и которая экстренно необходима для спасения бюджета. Исполнение бюджета провалено, и без поддержки МВФ проблемне избежать. А МВФ требует ввести рынок земли и запрет на возвращение Коломойскому "Приватбанка". "Приватбанк" - дело сложное, его президент пока гарантировать не может, там три законопроекта, а вот рынок земли есть шанс продавить. И тем самым выйти к МВФ с одним из двух выполненных требований.

На фракции произошел характерный инцидент - глава профильного комитета по экономике Наталуха, который является сторонником рынка земли, вместе с тем выступил с критикой законопроекта, и предложил внести изменения в законопроект. Однако Зеленский любые дальнейшие причины переноса принятия законопроекта слышать не хочет. Президент потребовал немедленного принятия, и высказал своё мнение глава комитета весьма резко.

Эта сцена, вполне вероятно, была Зеленским спланирована заранее, поскольку по данным на вечер 16-го голосов за законопроект "Слугам народа" не хватало. И президенту был нужен повод, чтобы переломить мнение колеблющихся.

По различным оценкам, во фракции от 170-180 твердых голосов "за" текущую редакцию законопроекта о рынке земли, и позиция ещё 60-70 депутатов может зависеть от дебатов в сессионном зале. В целом, голосов может хватить и у самих Слуг. Вероятность принятия законопроекта высокая.

Ведутся переговоры с депутатскими группами, посмотрим, чего удалось добиться за ночь.

Зеленский сделал ставку на блицкриг и поставил весь свой авторитет во фракции, чтобы добиться "турборежима" в принятии закона о рынке земли.

Вот только рынок земли - это одна из ключевых отраслей, здесь надо очень взвешивать каждую строку. Аграрии хорошо организованы, они готовы, если понадобится, к борьбе. Всеукраинская аграрная рада, например, активно критикует законопроект.

В этот ответственный момент в политической карьере Зеленского, ставка очень высока - иначе "турборежим" превратится в "турбослив".

Юрий Бутусов, censor.net.ua