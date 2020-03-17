Австрийский институт: Экономики России и Беларуси ждет рецессия 2 17.03.2020, 17:04

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Фото: ТАСС

В Украине ожидается рост ВВП на 1,9 процента.

Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, вызовет в этом году рецессию экономики в России и в Беларуси. В Украине ожидается рост ВВП на 1,9 процента. Такой прогноз опубликовал во вторник, 17 марта, Венский институт международных экономических исследований (WIIW), сообщает «Немецкая волна».

До начала пандемии коронавируса рост экономики России в 2020 году прогнозировали на уровне 2,1 процента, в Беларуси - 1 процента, в Украине - 3,6 процента.

«Коронавирус все изменил. Наши первоначальные прогнозы давно стали макулатурой… Я боюсь, что так называемый пессимистичный сценарий теперь скорее является оптимистичным», - заявил исполнительный директор WIIW Марио Хольцнер, представляя исследование влияния коронавируса SARS-CoV-2 на экономики 23 стран Центральной, Восточной и Южной Европы.

Три сценария от WIIW

С учетом распространения коронавируса Венский институт подготовил три сценария: оптимистичный, средний и пессимистичный. Согласно пессимистичному сценарию, который экономисты WIIW теперь считают наиболее реалистичным, ВВП России сократится на 0,1 процента. Одной из причин спада Венский институт называет зависимость экономики РФ от экспорта энергоносителей. Из всех 23 стран, рецессию прогнозируют также в Беларуси - она составит 0,9 процента.

Как подчеркнули в Венском институте, пессимистичный сценарий основывается на предположении, что распространение коронавируса удастся ограничить в первом полугодии 2020 года, а в крупнейших экономиках прибегнут к решительным мерам поддержки. Если этого не случится, то негативные последствия будут еще острее.

Ситуация в странах ЕС лучше

В государствах ЕС и отдельных странах Западных Балкан ситуация, по прогнозам экспертов Венского института, будет лучше.

«Причина в том, что государства-члены ЕС в целом более зажиточные, демонстрируют лучшие системы здравоохранения и у них есть большее пространство для мер фискальной и монетарной политики для противостояния экономическому спаду», - говорится в исследовании WIIW.

Эксперты советуют не забывать о структурных реформах

Хотя сейчас внимание приковано к пандемии коронавируса, в Венском институте указывают на необходимость продолжать структурные реформы. Иначе долгосрочный рост ВВП окажется под угрозой. Тут экономисты видят шанс, в частности, в дигитализации, которая поможет усилить продуктивность экономики в долгосрочной перспективе.

У аналитиков WIIW есть и хорошая новость.

«Как правило, после рецессии, вызываемой кризисом в сфере здравоохранения, восстановление экономики сравнительно сильное и не такое медленное, как после финансового кризиса 2008 года», - заявил заместитель директора Венского института международных экономических исследований Ричард Гривсон.