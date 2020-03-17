Польша: 221 случай заражения коронавирусом 1 17.03.2020, 17:23

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Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Пятеро из них умерли.

В Польше 16 новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных положительным результатом лабораторных анализов. Об этом заявило министерство здравоохранения Польши, cообщает tvn24.pl.

В целом число инфицированных в этот день увеличилось на 44. Утром стало известно, что пятый человек с коронавирусной инфекцией умер в больнице в Валбжихе. «Это 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания», - сообщили в министерстве.

Всего в Польше 221 человек заражен коронавирусом.