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Польша: 221 случай заражения коронавирусом

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  • 17.03.2020, 17:23
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Польша: 221 случай заражения коронавирусом
Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Пятеро из них умерли.

В Польше 16 новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных положительным результатом лабораторных анализов. Об этом заявило министерство здравоохранения Польши, cообщает tvn24.pl.

В целом число инфицированных в этот день увеличилось на 44. Утром стало известно, что пятый человек с коронавирусной инфекцией умер в больнице в Валбжихе. «Это 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания», - сообщили в министерстве.

Всего в Польше 221 человек заражен коронавирусом.


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