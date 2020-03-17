КГБ заинтересовался директором «Минскконцерта» 11 17.03.2020, 17:26

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Он мог получить взятку от представителя частной компании, занимающейся световым оформлением.

Комитет госбезопасности задержал за взятки нескольких чиновников в области культуры, пишет tut.by.

По сведениям портала, в пятницу, 13 марта, в Могилеве задержали начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову. А в воскресенье, 15 марта, силовики обратили внимание на директора "Минскконцерта" Андрея Микуцевича.

Сообщается, будто оба они получили взятку (500 рублей и 3500 рублей соответственно). Деньги дал представитель частной компании, занимающейся световым оформлением, за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.

В КГБ журналистам заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании чиновницы и директора предприятия.