КГБ заинтересовался директором «Минскконцерта»11
- 17.03.2020, 17:26
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Он мог получить взятку от представителя частной компании, занимающейся световым оформлением.
Комитет госбезопасности задержал за взятки нескольких чиновников в области культуры, пишет tut.by.
По сведениям портала, в пятницу, 13 марта, в Могилеве задержали начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову. А в воскресенье, 15 марта, силовики обратили внимание на директора "Минскконцерта" Андрея Микуцевича.
Сообщается, будто оба они получили взятку (500 рублей и 3500 рублей соответственно). Деньги дал представитель частной компании, занимающейся световым оформлением, за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.
В КГБ журналистам заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании чиновницы и директора предприятия.