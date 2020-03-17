Экономист: В Беларуси полноценный кризис 1 17.03.2020, 18:12

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И простых выходов отсюда нет.

Лукашенко 17 марта провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке итогов пятилетки.

В комментарии «Белсат» белорусский экономист Сергей Чалый отметил, что падение экономики в 2020 году является следствием «рукотворных дел» Александра Лукашенко – нефтяного конфликта с Россией. По словам собеседника, если конфликт не решится, спад будет продолжаться.

Не будет способствовать росту ВВП Беларуси и замедление мировой экономики из-за коронавируса и падение цен на нефть. Сергей Чалый ожидает и сокращения спроса на белорусские товары в России и других странах, что приведет к сокращению валютной выручки.

«Да, полноценный кризис. И простых выходов отсюда нет», – отметил Сергей Чалый.

Уже давно параметры, которые закладывались в бюджет на 2020 год, критические: и курсы белорусского, и российского рублей, и цена на нефть. Сильно упал экспорт нефтепродуктов и до сих пор нет контрактов с Китаем по калийным удобрениям. И похоже, что скоро их не будет, считает экономист.

«Видно, что для власти важнее вопросы экономического роста, чем последствия коронавируса для населения. Развитые страны готовы пожертвовать очень серьезно экономическим ростом и доходами компаний, чтобы замедлить распространение вируса. А мы считаем, что у нас все в порядке. Нам важнее, чтобы все работало», – заявил собеседник.

По его мнению, уже сейчас белорусскому бюджету нужна корректировка.