С какого такого перепугу, если все хорошо?
- Анджей Почобут
- 17.03.2020, 18:20
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«Государство для народа» отчаянно врет.
И так сегодня объявили - за сутки в Беларуси не было новых случаев диагностики коронавируса. Если верить то: эпидемия пошла на спад, карантин не нужен, Лукашенко - молодец.
Вот только одновременно приходит информация, что на 23 марта перенесли начало весенних каникул в школах. Должны были они начаться неделей позже.
Закрывают кальянные.
Столики в ресторанах расставляют подальше.
С какого такого перепугу если все хорошо? И трактор всех излечит?
Это же очевидные полумеры. И их результативность под вопросом - карантин, который является серьезным сигналом угрозы мобилизировал бы (не всех, но вменяемых) сидеть дома.
А например каникулы - это дети играющие, тусующиеся и т.п., расставленные дальше столики - сигнал – «была угроза, но теперь все ОК, можете приходить».
«Государство для народа» отчаянно врет этому же народу.
Анджей Почобут, «Фейсбук»