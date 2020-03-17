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С какого такого перепугу, если все хорошо?

  • Анджей Почобут
  • 17.03.2020, 18:20
  • 1,912
С какого такого перепугу, если все хорошо?
Анджей Почобут
Фото: gazeta.pl

«Государство для народа» отчаянно врет.

И так сегодня объявили - за сутки в Беларуси не было новых случаев диагностики коронавируса. Если верить то: эпидемия пошла на спад, карантин не нужен, Лукашенко - молодец.

Вот только одновременно приходит информация, что на 23 марта перенесли начало весенних каникул в школах. Должны были они начаться неделей позже.

Закрывают кальянные.

Столики в ресторанах расставляют подальше.

С какого такого перепугу если все хорошо? И трактор всех излечит?

Это же очевидные полумеры. И их результативность под вопросом - карантин, который является серьезным сигналом угрозы мобилизировал бы (не всех, но вменяемых) сидеть дома.

А например каникулы - это дети играющие, тусующиеся и т.п., расставленные дальше столики - сигнал – «была угроза, но теперь все ОК, можете приходить».

«Государство для народа» отчаянно врет этому же народу.

Анджей Почобут, «Фейсбук»


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