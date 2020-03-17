Телескоп Hubble сделал фото галактики «из ваты» 17.03.2020, 18:31

Спиральные рукава галактики кажутся «пушистыми».

Астрономы с помощью телескоп Hubble получили впечатляющий снимок спиральной галактики NGC 4237.

Как сообщается на сайте обсерватории, объект находится на расстоянии 60 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники, передает "Зеркало недели. Украина".

Галактика относится к классу хлопьевидных спиральных галактик. Это значит, что ее рукава нельзя четко отделить друг от друга, они кажутся "пушистыми", а сама галактика напоминает клубок ваты.

Но астрономов, которые изучают NGC 4237, больше интересует ее балдж - центральная область.

Изучая балджи, ученые могут понять, каким образом галактики появляются и развиваются. Это также позволяет получить дополнительные данные о сверхмассивных черных дырах, которые располагаются в центрах галактик. Существуют свидетельства того, что масса черной дыры зависит от массы галактического балджа.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".