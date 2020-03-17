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Лукашенко перестал выезжать за пределы Минска

  • 17.03.2020, 18:33
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Лукашенко перестал выезжать за пределы Минска

Диктатор беспокоится за свое здоровье, но белорусам предлагает «лечиться трактором».

«Стали замечать, что Александр Григорьевич перестал выезжать за пределы Минска. Все последние встречи - в его дворце.

Александр Григорьевич, посевная ж началась. Трактора нужно заводить, люди без вас не справятся», - пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что «трактор вылечит всех» от коронавируса.


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