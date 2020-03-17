В России подтверждено более 100 случаев заражения коронавирусом 4 17.03.2020, 19:05

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За последние двое суток число инфицированных в России выросло почти в два раза.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России превысило 100. За минувшие сутки выявлен 21 случай, всего в России зафиксировано 114 случаев инфекции (несколько человек выздоровело), передает svoboda.org.

Новые цифры назвала во вторник вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Путин в ходе совещания взял слово и обратился к гражданам России. Он назвал меры, принятые европейскими и другими странами для борьбы с распространением инфекции, оправданными. По словам Путина, благодаря мерам, принятым российскими властями "заранее", в России удалось сдержать массовое распространение инфекции. "Ситуация в целом находится под контролем", – сказал Путин. При этом он призвал граждан проявлять дисциплину и ответственность и с пониманием относиться к принимаемым властями мерам.

За последние двое суток число инфицированных в России выросло почти в два раза.

Ранее Роспотребнадзор потребовал от властей российских регионов принять меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе проверить на коронавирус всех, кто в последние 14 дней вернулся из "стран Европы" (так сказано в документе, по всей видимости, имеются в виду страны ЕС).

В опубликованном на портале правовой информации постановлении Главного государственного санитарного врача также содержится рекомендация ограничить массовые мероприятия, ввести дистанционное обучение в школах, провести информирование населения об угрозе коронавируса.

Ряд регионов России уже ввёл ограничительные меры в связи с коронавирусом: в частности, в Москве накануне запретили массовые мероприятия с участием 50 человек, что повлекло за собой закрытие кинотеатров, театров, музеев, к концу недели должны быть закрыты школы. Жителям Москвы, вернувшимся из стран, где распространяется инфекция, предписано отправляться на 14 дней в самоизоляцию (при этом обязательной проверки на коронавирус для них нет). Подобные меры, однако, введены не во всех регионах.

Граница России для иностранцев с 18 марта будет закрыта, однако российские граждане по-прежнему смогут её пересекать. Впрочем, число стран, куда они смогут поехать в ближайшее время, сокращается. Евросоюз принял решение на 30 дней закрыть границы Шенгенской зоны. О закрытии границы объявили также Украина и Казахстан.

На 22 апреля, как сообщалось ранее, намечено всенародное голосование о поправках к Конституции России, принятие которых инициировал Путин. Указ президента о проведении голосования пока не подписан. Источники ряда СМИ накануне сообщали, что из-за эпидемии в Кремле думают о переносе голосования.

В мире зафиксировано более 180 тысяч случаев инфекции, более 7 тысяч человек умерли.