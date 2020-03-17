Последнее государство одобрило вступление Северной Македонии в НАТО
- 17.03.2020, 19:15
Испанские сенаторы голосовали дистанционно.
Сенат Испании во вторник 17 марта одобрил протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные голосования, обнародованные на сайте Сената.
Сенаторы голосовали дистанционно в соответствии с экстренные меры в связи с пандемией. На фото, опубликованных Сенатом, видно пустой сессионный зал, в котором присутствовали только 5 членов Сената и работники органа. Законодатели приняли решение 243 голосами "за", 21 воздержался.
👉 El #PlenoSenado ha aprobado esta mañana la adhesión de Macedonia del Norte a la @NATO 📄https://t.co/arNbypotWd— Senado de España (@Senadoesp) March 17, 2020
👉 Video 📺 https://t.co/1sk6k9XMT6 pic.twitter.com/3tzjBl5e2s
Вопрос одобрения протокола о присоединении Северной Македонии был единственным в повестке дня, а вся сессия целом длилась 2,5 минуты. Кроме того, сенаторы символически почтили минутой молчания погибших от коронавируса в стране.
Испания является второй наиболее пострадавшей от коронавируса в Европе. За последние сутки в стране зафиксировано почти 2000 случаев коронавируса, 150 инфицированных пациентов умерли.
Испания была последней страной НАТО, которая еще не одобрила протокол о присоединении Северной Македонии.
После полной ратификации протокола Испанией бывшая югославская республика станет полноправным членом Альянса