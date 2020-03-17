Могилевские коммунальники нашли чемодан с советскими деньгами 5 17.03.2020, 19:21

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иллюстрационное Фото

Сосчитать деньги не удалось.

Могилевские коммунальники нашли чемодан, набитый советскими деньгами, во время сноса ветхих сараев, сообщает ТРК "Могилев".

В эти дни в Могилеве проходит месячник по наведению порядка во дворах.

"В ЖРЭУ Ленинского района Могилева рассказали, при сносе одного из сараев по улице Романова нашли чемодан, наполненный пачками трехрублевых советских купюр. Сосчитать деньги не удалось из-за покрывшей их плесени", - говорится в сюжете телеканала.

Подобную находку также сделали в одном из дворов по улице Строителей, где 2,7 тыс. советских рублей "трешками" хранились в обычных пакетах.