Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина 17.03.2020, 19:33

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Валентина Гагарина

Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС

Валентина Гагарина ушла из жизни на 85-м году жизни.

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

«Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В декабре 2019 года она отметила свое 84-летие.

После гибели мужа 27 марта 1968 года Валентина Гагарина способствовала созданию уникального Музея имени Юрия Гагарина. Как сообщало «Радио 1», в 1976 году она передала в музей парадный китель, все награды и личные документы своего мужа, а также подарки, специальные выпуски номеров газет «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Советская культура», «Литературная газета», «Московский комсомолец» от 12–13 апреля 1961 года.

В 1981 году Валентина Гагарина написала книгу в память о Юрии Гагарине — «108 минут и вся жизнь».