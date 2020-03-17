Белорусский туризм оказался в крайне тяжелом положении 17.03.2020, 19:45

Турбизнес Беларуси просит власти принять срочные антикризисные меры по спасению туротрасли.

Республиканский союз туристических организаций (РСТО) считает, что ситуация в туристической отрасли Беларуси развивается "самым драматическим образом", предложил властям ряд антикризисных мер по ее спасению, передает interfax.by.

"Ситуация в сфере турбизнеса развивается в настоящее время самым драматическим образом. Белорусский туризм, как и туризм в других странах, оказался в крайне тяжелом положении. Сопредельные государства закрыли границы и ввели карантинные меры, сообщение со многими направлениями прервано, в кризисном положении находится как выездной, так и въездной туризм – туроператоры и турагенты, отели и перевозчики. В этих условиях, если не принять срочные меры по поддержке отрасли, можно просто разрушить всю систему туризма и гостеприимства в стране", - говорится в сообщении на сайте союза.

В данной связи РСТО подготовил антикризисные предложения, которые "могут помочь сохранить туристическую отрасль в создавшейся кризисной ситуации", направив их в Совмин, Минспорта и туризма и Нацбанк.

РСТО, в частности, предлагает предоставить туристским предприятиям право отсрочки по исполнению обязательств по ранее заключенным договорам с туристами до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, союз просит установить на срок от 6 месяцев налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль и НДС, налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения, земельного налога и других налоговых платежей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность по оказанию туристических услуг, а также в сфере гостеприимства и международных перевозок. Союз также считает необходимым ввести мораторий для организаций и предприятий сферы туризма на отчисления в фонд соцзащиты населения, снизить базовую арендную величину на 60% и рекомендовать для арендодателей применить понижающие коэффициенты по коммунальным платежам для субъектов туристической деятельности, отменить налог на недвижимость для турорганизаций.

РСТО также просит Нацбанк объявить мораторий на уплату процентов по платежам по ранее выданным кредитам и отсрочку по платежам, а также о возможности получения новых кредитов на льготных условиях и реструктуризации уже существующих. Кроме того, полагают в союзе, целесообразным было бы существенно снизить процентную ставку по овердрафтам и операционные расходы для субъектов туристической деятельности. Кроме того, РСТО просит рекомендовать банкам уменьшить на 50% от действующей комиссию при осуществлении валютных переводов, и снизить вдвое проценты, взимаемые банками, за эквайринг для всех видов оплаты, и на Assist.

В целях сохранения интереса к посещению Беларуси РСТО предлагает министерству иностранных дел продлить действие ранее выданных и неиспользованных по причине пандемии виз иностранным гражданам сроком на 1 год.

"По мере развития ситуации эти меры могли бы быть продлены или остановлены. На период восстановления туриндустрии Республики Беларусь, по завершению пандемии предлагаем министерству спорта и туризма совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, местными органами власти, представителями туристского бизнес сообщества разработать программу мер государственной поддержки в виде временного предоставления льготных режимов хозяйствования, субсидий и льготного кредитования", - говорится в сообщении РСТО.