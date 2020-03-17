Матч сборной Беларуси против Грузии за попадание на Евро перенесен 17.03.2020, 19:47

Изначально игра должна была пройти 26 марта в Тбилиси.

Матч плей-офф Лиги наций по футболу между сборной Беларуси и сборной Грузии перенесен предварительно на июнь 2020 года, сообщает сайт АБФФ. Причина — распространение коронавируса. Изначально игра должна была пройти 26 марта в Тбилиси.

Напомним, ранее стало известно о переносе Евро-2020. Намеченные новые даты — с 11 июня по 11 июля 2021 года.

На данный момент абсолютно все матчи под эгидой УЕФА с участием мужских и женских, а также клубных и национальных команд приостановлены до дальнейших уведомлений.

Все матчи с участием национальных сборных, запланированные на конец марта, предварительно перенесены на следующую международную паузу в июне.

Таким образом, матч плей-офф чемпионата Европы УЕФА с участием национальных сборных Грузии и Беларуси, намеченный на 26 марта, предварительно перенесен на июнь, однако окончательное решение будет принято после повторной оценки ситуации с распространением нового вида коронавируса.