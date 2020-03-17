В Крыму коронавирус подозревают у 130 человек 1 17.03.2020, 19:55

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Фото: Comments.UA

На территории оккупированного РФ полуострова введен режим «повышенной готовности».

В Крыму более 130 человек находятся под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирус. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба так называемого "управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю", передает korrespondent.net.

Отмечается, что все они находятся на самоизоляции, но под наблюдением медиков.

"Осуществляется наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами. По состоянию на 16 марта 2020 года под медицинским наблюдением на дому остаются 132 человека, им проводят лабораторные обследования", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территории Крыма введен режим "повышенной готовности".