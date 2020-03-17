Умер Эдуард Лимонов 17 17.03.2020, 20:16

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Эдуард Лимонов

Писателю и политику было 77 лет.

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов в своем телеграм-канале.

Информацию о смерти подтвердили в телеграм-канале партии «Другая Россия», основанную Лимоновым.

Как сообщили телеграм-каналу Mash представители политика, причиной смерти стало осложнение после операции. Сегодня он перенес две операции.

Эдуард Лимонов родился в Харькове в 1943 году. Он известен в первую очередь своим романом «Это я — Эдичка», который он написал в 1976 году в Нью-Йорке. Произведение было впервые опубликовано в 1979 году. Последним его произведением стал роман «Будет ласковый вождь», который вышел в России в 2019 году.

В США писатель эмигрировал в 1974 году, в 1987 получил гражданство Франции. В Россию вернулся в 1991 году. В 1993 году основал Национал-большевистскую партию, в 2007 году ее запретил Московский городской суд. 15 апреля 2003 году его осудили на четыре года за организацию незаконного приобретения, хранения и перевозки оружия, но спустя полтора месяца освободили условно-досрочно. В 2000-е годы был известен как оппозиционный политик, участник и организатор протестных акций, в том числе Маршей несогласных. В 2009 году запустил движение «Стратегия 31» в защиту свободы собраний в России. В 2012 году заявлял о намерении участвовать в выборах президента РФ, но Центризбирком его не зарегистрировал.