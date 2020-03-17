Американские индексы ускорили рост до 4-5% на заявлениях о господдержке 1 17.03.2020, 20:22

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Федрезерв США может выкупить с рынка ценные бумаги на $1 триллион.

Индекс широкого рынка S&P500 вырос на 4,92%, до 2503,57 пункта по состоянию на 19:30 по Минску, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 3,84%, до 20 962,92 пункта после падения почти на 3000 пунктов в понедельник. Индекс NASDAQ Composite растет на 5,16% — до 7260,86 пункта, передает РБК.

Рост американских фондовых индексов усилился после заявления министра финансов США Стивена Мнучина. ФРС США может купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до $1 трлн для повышения ликвидности на рынке, он.

«Этот рынок на $1 трлн важен для американских работников, бизнеса, для тех, кто откладывает деньги — большая часть этих денег идет в фонды рынка краткосрочного капитала», — заявил Мнучин, отметив, что нужно решать проблемы с ликвидностью.

25 акций из индекса Dow Jones Industrial существенно растут в цене. Среди лидеров роста бумаги Dow Inc., взлетевшие на 16%, Intel (+10%), Walmart (+7,8%), Procter & Gamble (+7,5%), United Health (+6,2%).