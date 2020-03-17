закрыть
17 марта 2020, вторник, 21:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

В среду в Беларуси ожидается до +17 градусов

  • 17.03.2020, 20:39
  • 1,114
В среду в Беларуси ожидается до +17 градусов

Ночью и утром прогнозируется туман.

18 марта в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами ляжет туман. Ветер будет северо-западный умеренный, днем — до порывистого.

Ночью ожидается от -2 до +4, днем воздух прогреется до 8-14 выше нуля. По юго-западу термометры покажут 15-17 тепла.


популярное за неделю

Мнение

Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников
Дроздовские уже вывозят деньги из страны
Дроздовские уже вывозят деньги из страны Яська з-пад Шклова
Эта власть себя изжила
Эта власть себя изжила Виктор Горбачев