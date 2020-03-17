В среду в Беларуси ожидается до +17 градусов 17.03.2020, 20:39

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Ночью и утром прогнозируется туман.

18 марта в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами ляжет туман. Ветер будет северо-западный умеренный, днем — до порывистого.

Ночью ожидается от -2 до +4, днем воздух прогреется до 8-14 выше нуля. По юго-западу термометры покажут 15-17 тепла.