Из тюрем Ирана освободили около 85 тысяч заключенных 17.03.2020, 20:42

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Фото: reuters

Заключенные освобождены из-за коронавируса.

Иран отпустил порядка 85 тысяч заключенных из тюрем на фоне коронавируса, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили, передает «РИА Новости».

Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число заболеваний, по последним данным, составляет 14 991, из которых 853 со смертельным исходом.