Коронавирус в Италии: число погибших превысило 2500

Коронавирус в Италии: число погибших превысило 25008
- 17.03.2020, 20:55
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Всего в Италии 26 062 больных коронавирусом.
По состоянию на вторник, 17 марта количество жертв коронавируса в Италии составило 2503 человека.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в данных, распространенных министерством здравоохранения Италии.
За последние 24 часа от вируса умерли еще 345 человек. Этот показатель близок к понедельнику, когда число погибших возросло на 349. В воскресенье рост смертей составил 368 за сутки.
Всего в Италии 26 062 больных на COVID-19 - это на 2989 больше, чем в понедельник.
Общее количество зараженных, включая жертв и тех, кто вылечился, составило 31 506.
Катастрофическая ситуация с количеством коек в отделениях интенсивной терапии сложилась в Бергамо - там больше нет мест. Местные власти планируют развернуть там полевой госпиталь.