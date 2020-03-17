«У меня коронавирус»: белоруска из Чехии рассказала, как протекает болезнь 17.03.2020, 21:22

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иллюстрационное Фото

Белоруска сдала положительный тест после поездки по Азии.

Мария (имя изменено) из Беларуси живет в Чехии более 5 лет, пишет «Радыё Свабода». После нескольких поездок в Азию и обучения в Праге она решила сдать тест на коронавирус. Результат оказался положительный.

«Через сутки получила результат»

«Я чувствую себя хорошо, у меня ничего не болит, тело все ломает», — рассказывает Мария. Менее 2 недель назад она вернулась в Чехию из Таиланда и Индии. По возвращении сразу захотела сдать тест. Однако ей отказали: женщина была в странах, где на тот момент зафиксировали немного случаев.

«В Таиланде тогда было всего 3 случая, а в Индии — 10, и все в регионах, куда я не ездила. Мои спутники, кстати, чувствуют себя прекрасно», — говорит девушка.

Мария живет в небольшом чешском городе в 160 километрах от Праги. В выходные она ездит на бизнес-курсы в Прагу.

«На следующий день после курсов я получила сообщение от однокурсницы: у ее коллеги нашли коронавирус. То есть перед тем, как приехать на учебу, они контактировали целую неделю. Тогда я сразу решила сдать тест», — вспоминает она.

Сдать тест в Праге намного сложнее, чем в маленьком городе.

«Та самая одногруппница, которая контактировала с инфицированной коллегой, смогла сдать тест только через 3 дня после того, как сама узнала об этом. Очереди на неделю вперед. Тест делают только тем, у кого есть симптомы, и вернувшиеся из стран с эпидемией. Других отправляют на двухнедельный карантин. Мне повезло: я сдала тест в своем городке через полтора часа после записи. Уже через сутки получила результат. Положительный», — говорит девушка.

«Я лежу и пью чай»

В городе о случае коронавируса узнали быстро.

«Началась какая-то бешеная реакция: „Мы все умрем“. Нет, все не умрем, — полагает она, — Однако люди паникуют и сильно боятся».

Марию сразу положили в инфекционное отделение местной больницы, однако там ее не лечат. Причина проста: она не имеет никаких симптомов.

«Мне 30 лет, — говорит Мария. — В нашем возрасте вирус переносится довольно легко. Я просто лежу и пью чай. Больше ничего сделать нельзя, так как лекарств от коронавируса нет.

Врачи рекомендуют пить много жидкости — независимо от того, где вы на карантине: дома или в больнице. Если у кого зашкаливает температура, максимум, что могут сделать врачи, — дать жаропонижающее. Однако у меня ни температуры, ни кашля, ни насморка».

У девушки взяли анализ крови, однако никаких процессов воспаления не нашли. Дополнительно сделали биохимический анализ крови.

«Пока врачи говорят мне, что если вирус и дальше будет проходить без симптомов, то меня скоро выпишут домой на карантин. После этого через дней десять сделают повторный тест», — полагает девушка.

«Самое страшное, что коронавирус может протекать без симптомов»

«Естественно, никто точно не знает, где я подцепила вирус. Сомневаюсь, что это случилось в поездке. Врачи говорят, что заразиться элементарно можно в метро или в магазине. Это может быть любой чих неподалеку от тебя. К сожалению, с вирусом может быть кто угодно и не знать этого, когда болезнь протекает без симптомов», — говорит Мария.

Компания, где работает девушка, на 2 недели перешла на работу из дома. Все, с кем она общалась, записались на тест.

«Врачи говорят, что у всех разный иммунитет, — говорит Мария. — Кто-то переносит вирус легко, а кто-то нет. Поэтому самое страшное — это заразить людей старшего возраста. О них нужно позаботиться».

Чехия — четвертая после Италии, Испании и Австрии страна в Европе, которая ввела карантин с 16 марта. На утро 16 марта в стране зафиксировано 298 случаев.

«Чехия не хочет повторить сценарий Италии», — говорит девушка.

Состояние карантина предусматривает ограничение свободного перемещения граждан на территории страны за исключением конкретно оговоренных случаев и ситуаций.

Ограничение свободного перемещения не распространяется на наиболее жизненно важные ситуации. Можно будет ходить на работу, в аптеку, медицинские учреждения. Не запрещено также проводить время на природе и в парках, с условием минимальной дистанции (2 метра) от других людей.