Власти США разошлют американцам чеки 17.03.2020, 21:34

Стивен Мнучин

Администрация президента США принимает меры, чтобы остановить экономический спад в стране.

Для поддержания финансовой стабильности в стране власти США решили оказать американцам помощь наличными. Об этом заявил во вторник, 17 марта, министр финансов страны Стивен Мнучин, сообщает РИА Новости.

"Американцам нужны сейчас наличные. Президент хочет, чтобы наличные были сейчас. Когда я говорю "сейчас", я имею в виду - в последующие две недели", - сказал Мнучин.

"Мы изучаем возможность посылать американцам чеки немедленно", - добавил министр.

Он напомнил, что многие компании прекратили работу из-за пандемии коронавируса.

При этом Мнучин не сказал, на какие именно суммы могут рассчитывать налогоплательщики.

В то же время, газета The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве пишет, что Администрация США просит у Конгресса одобрить комплексный пакет стимулирующих мер в размере около $850 млрд.

Как отмечает издание, пакет призван "наводнить экономику США деньгами" с помощью сокращения налога на зарплату и других механизмов. При этом около $50 млрд будут направлены конкретно на оказание помощи авиационной отрасли.

Отмечается, что во время мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс также принял решение влить серьезные средства в американскую экономику в размере $700 млрд.

Как сообщалось, накануне фондовый рынок США рухнул до минимумов за 33 года второй раз с начала прошлой недели.

15 марта Федрезерв США снизил ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.